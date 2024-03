Mačke se plaše krastavaca: Neverovatne činjenice o kućnim ljubimcima koje će vas zapanjiti

Kućne ljubimce volimo, mazimo, pazimo, brinemo se o njima…

Pružaju nam puno zadovoljstva, radosti i razbibrige Ali, kućni ljubimci su takođe i puni raznih iznenađenja.

Donosimo 12 zabavnih činjenica o kućnim ljubimcima koje verovatno niste znali.

1. Životinje mogu da budu alergične na ljude

Retko je, ali prema istraživanju Univerziteta u Edinburgu, dve od 100 domaćih mačaka imaju alergiju na ljude. Alergijska reakcija se obično manifestuje kao svrab ili upala kože. „U idealnom slučaju, ako postoji alergija, trebalo bi da je ukloni alergen“, kažu veterinari. Ali, naravno, to u ovom slučaju ne funkcioniše. Dakle, životinja se obično leči simptomatski. Pomaže i sledeće: puno usisavanja i izbegavanje tepiha. Tamo se može nakupiti naša alergena perut.

2. Kornjače prepoznaju više od ljudi

Vide nešto što vi ne vidite: gmizavci takođe opažaju zrake svetlosti i boje koje ljudi ne mogu da vide golim okom.

3. Zamorci jedu 80 puta dnevno

Zamorci jedu skoro 24 sata dnevno. Imajte to na umu kada birate hranu. „Mnogi ljudi svojim glodarima daju dovoljno za jelo, ali se uglavnom oslanjaju na žitarice“, kažu veterinari. Ako zamorci stalno konzumiraju koncentrisanu hranu, to je previše za njihova mala tela. Njihov savet: „Dajte svojoj životinji puno hrane s malo energije, kao što je sveža trava ili seno, i samo malo hrane s puno energije.“

4. Psi nemaju osećaj krivice

Čak i ako simpatičan izgled psića ponekad sugeriše drugačije, psi se nikada ne osećaju krivima. Naime, nemaju dugotrajno pamćenje. U datom trenutku psi mogu da prepoznaju svoje greške. Ali, skoro odmah nakon akcije su već zaboravili na to. „Dakle, nema smisla grditi psa posle. Pas tada ne može da poveže ukor s događajem“, objašnjavaju psiholozi za životinje. Osim toga, psi nikada ne deluju sa zlim namerama, samo na osnovu instinkta.

5. Mačke se plaše krastavaca

Upomoć, krastavac! Internetom kruže video snimci na kojima mačke u panici beže od krastavaca. To budi njihov osnovni instinkt. Naime, mačke nisu samo lovci, nego i plen. Kada krastavac leži iza mačke, podseća je na zmiju. To izaziva strah u mozgu mačke. „Molimo vas, nemojte to proveravati sa svojom mačkom, to će pogoršati vašu vezu sa životinjom“, opominju stručnjaci.

6. Psi razotkrivaju laži

Uvek na tragu istine: psi odmah primećuju kada ih lažete. To pokazuje nedavno istraživanje iz Japana. Mogu da pročitaju i najmanje signale u našem govoru tela. Na primer, ako naučite kako da se ponašate prema životinji u školi za pse, ali sami ne verujete u tu metodu, šaljete suprotne signale. Psi to odmah primećuju. Ne možemo ih prevariti.

7. Papagaji pevaju na dijalektu

Piskutanje, gugutanje, krckanje kljunom – nama ljudima sve zvuči prilično isto. Ali svako jato (čim se više od tri ptice drže zajedno) peva drugačije. Pridošlice koje se oglašavaju drugačijim tonom, brzinom i glasnoćom prilagođavaju se grupi.

8. Mačke mrze promene

Zna da se dogodi da se mačke isele ako im se renoviranje ne sviđa. Promena nije njihova stvar. „Prijateljeva mačka se vratila tek mesecima nakon renoviranja. Novi nameštaj nije bio po njenom ukusu“, ispričao je jedan svedok tog ponašanja. Ali, samo su neke mačke tako snažno vezane za teritoriju, a druge jače za ljude. Bliska veza s vlasnikom može sprečiti potpuno iseljenje.

9. Psi su pametni kao mala deca

Doduše, ne razumeju stvarno značenje pojmova, ali eksperimenti u kojima su psi morali svako ime da povežu s pravom igračkom, čovekom, mestom ili radnjom pokazuju da psi mogu da zapamte do 250 reči. Znaju da broje do pet. Istraživanja pokazuju da kada dve skrivene poslastice odjednom postanu tri, oni reaguju zaprepašćeno. Naučnici im zato pripisuju intelektualne sposobnosti malog deteta. „Ono što često zanemarujemo u svakodnevnom životu je mentalni rad sa životinjama.“ U zavisnosti od toga šta psu odgovara, treneri pasa savetuju više treninga mozga s igračkama za hranjenje, igricama traženja i sl.

10. Mačke predu strateški

Istraživanja su pokazala da mačke ciljano manipulišu svojim vlasnicima mešajući više zvukove mijaukanja sa svojim inače dubokim predenjem – na primer kada su gladne. Stoga im instinktivno posvećujemo pažnju.

11. Hrčci nemaju osećaj za visinu

Mali glodari vole da se penju, ali ne mogu da procene koliko duboko padaju. Igračka stoga nikada ne sme da bude viša od 30 cm. Ako hrčak padne, može se ozbiljno povrediti.

12. Kuniću u životu izrastu zubi oko 1,5 metara dužine

Zečevima zubi rastu ceo život. Zbog toga je tim životinjama potrebno da puno grickaju kako bi prirodno skratile zube. Grana je, na primer, prikladna kao abrazivni materijal. Ako zečevi ne dobijaju dovoljno grickalica, često mora da trpi nameštaj, strujni kablovi ili pod u stanu. Ako su zubi predugački, to može da bude vrlo opasno. Sekutići i kutnjaci tada rastu ka unutra s oštrim ivicama. U najgorem slučaju, zečevi više ne mogu da zatvore usta pa prestanu da jedu. Tada veterinar mora da iseče zube.

