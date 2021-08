Misterija razrešena: Šta pas poručuje kad vam da šapu?

Životinje ne govore ljudskim jezikom, to je činjenica ali one imaju svoje načine kako da dopru do nas. Šta pokušava da vam poruči kada vam pas da šapu?

Bilo da vam se kao mačke uvijaju oko nogu, glasno se oglašavaju kao papagaji ili vam daju svoje šape kao psi, one žele nešto da vam poruče. Ali šta?

Pružanje šape može da znaci mnogo toga – od traženja pažnje do pokušaja dominacije nad vama.

U redovima koji slede otkrivamo vam najčešće razloge zbog kojih vam vaš ljubimac daje svoju šapu.

Šta može da znači kada vam pas da šapu?

Način komunikacije

Svako stvorenje ima svoj način komunikacije. Nama su dostupne reč i uz pomoć njih se sporazumevamo sa drugim ljudima.

Međutim šta radite kada pokušavate da komunicirate sa sasvim drugom vrstom?

Zamislite da je komunikacija vas i vašeg ljubimca poput razgovora sa nekim ko dolazi sa druge planete.

Verovatno biste da se nađete pred vanzemaljcem pokušali gestikulacijom da pošaljete svoju poruku.

Davanje šape je pseća komunikacijska baza, a budući da psi već dugo žive sa ljudima oni su naučili da mi pri komunikaciji koristimo ruke, pa nas na ovaj način oponašaju.

Želi ljubav

Pružanjem svojih šapa, pas vrlo verovatno svom vlasniku želi da poruči da mu nedostaje njegova ljubav.

Bilo da ste u poslednje vreme bili zauzeti i niste imali mnogo vremena za druženje i maženje sa svojim ljubimcem, ili ste ga baš naprotiv mazili i u trenutku prestali sa tim, ako vam je on pružio svoju šapu to je znak da želi još malo ljubavi.

Davanje šape je znak da nastavite sa onim što ste radili, jer mu je očigledno prijalo.

Uradio je nešto nedozvoljeno

Psi vrlo dobro znaju kada našto zabrljaju. Bilo da je to ostavljanje tragova od blata na vašem kauču ili žvakanje vaših novih cipela.

Pružanjem šape, on zapravo pokušava da vam saopšti da mu je žao i da se uveri da se ne ljutite na njega.

On takođe ovim postupkom želi da vam pokaže svoju potčinjenost i na neki svoj način “obećava” da neće to uraditi nikad više.

Potrebna mu je hrana ili voda

Ako je vaš ljubimac gladan ili žedan, a njegove posude su prazne, vrlo je verovatno da će vam pružiti svoje šape.

Ako se na primer približava vreme njegov obroka a on je nestrpljiv ili mu se čini da ste na njega zaboravili, on će se poslužiti ovim trikom da vas na to podseti.

Nakon što vam je pružio svoju šapu pas će vas vrlo verovatno odvesti do svojih posuda za hranu i vodu.

Saoseća se sa vama

Pseće šesto čulo, čulo instinkta je vrlo moćno. Psi mogu da “nanjuše” ljudsku tugu.

Ako vas vaš ljubimac zatekne kako tužni sedite na kauču, vrlo je verovatno da će doći do vas i pružiti vam svoju šapu u znak podrške.

Kao vrlo empatična bića, psi imaju moć da samim svojim prisustvom odagnaju ljudsku tugu.

