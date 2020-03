Napušteno mače s mrljom u obliku mačke osvojilo internet (foto, video)

Korisnik Tvitera na prvi pogled se zaljubio u u jedno mače čije je fotografije podelio s celim svetom.

Neodoljivi mačić koji na nosu ima mrlju koja podseća na crnu mačku postao je popularan na društvenim mrežama nakon što ga je korisnik Tvitera uočio pored puta. Na prvi pogled on je izgledao kao i svi drugi mačići, a onda je primetio da na nosu ima posebno obeležje.

Izdaleka je ova mrlja ličila na brkove, ali izbliza se jasno vidi obris mačke crne boje.

Korisnik društvene mreže koji je objavio dve fotografije ovog mačića rekao je za Dejli Star da je odmah primetio da se on razlikuje od ostalih mačaka s kojima je bio u grupi.

Na nosu se jasno vidi silueta mačke s glavom i ušima, što je oduševilo mnogo korisnike interneta, koji su ispisali više od 100 komentara ispod objavljenih fotografija.

