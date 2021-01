„Nežni džin“: Uginuo Fredi, najviši pas na svetu (video)

Najviši pas na svetu Fredi, koji je 2016. godine upisan u Ginisovu knjigu rekorda, uginuo je nekoliko meseci pre svog devetog rođendana.

Fredi je bio je visok 103,5 centimetara, a stojeći na zadnjim šapama njegova visina bila je impozantnih 226 centimetara. Bio je nemačka doga. U leto 2020. godine proglašen je i najstarijim živim psom ove rase.

– On nije bio sam najveći pas, već pas sa najviše ljubavi i najvećeg srca. Bio je moj život, moja radost, moja napast, moja sreća i tuga. Moj jedan do milion i voljeno stvorenje širom sveta – rekla je njegova vlasnica Kler Stonmen iz Eseksa u istočnoj Engleskoj.

Prisećajući se dolaska četvoronožnog prijatelja u njen život, Kler je ispričala da nije ni slutila da će biti tako veliki pas budući da je bio najmanje štene u leglu.

Momenta kada je Fredi oborio svetski rekord setio se i glavni urednik Ginisove knjige rekorda Krejg Glendej.

I would like someone to please introduce me to Freddy, Britain's biggest dog http://t.co/NwW9mAZuCi pic.twitter.com/guBgfFl2dl

— Kate Bratskeir (@Kbratskeir) February 12, 2014