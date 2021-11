Otkrivamo zašto vas pas svuda prati

Gde god krenete, vaš ljubimac vas prati u stopu i nikako ne uspevate da ga odvojite od sebe? Evo zašto se to događa.

Ovakvo ponašanje može biti zasnovano na karakteristikama rase vašeg šteneta, ali može da bude i podstaknuto nekim drugim stvarima.

Predstavljamo vam pet razloga zašto se to dešava:

Pas želi da bude blizu vas

Možda je vaš ljubimac samo deo vašeg sveta, ali vi ste ceo njegov svet. Ako vas vaš pas prati u stopu, i želi da bude uključen u sve što radite, od pripreme ručka, preko čišćenja kuće, pa sve do popodnevnog odmora, najjednostavniji razlog tome je taj što on jednostavno ima potrebu za tim da bude u vašem društvu. On je najsrećniji kada je na vašem krilu.

Doživljava vas kao vođu

Iako je vaš pas pripitomljen, on ima neraskidivu vezu sa svojim divljim korenima. Budući da su današnji psi zapravo potomci vukova, oni sebe i vas posmatraju kao mali, ali sasvim legitiman čopor. U toj priči vi ste vođa čopora, a zadatak svih ostalih u njemu je da vas prate.

Smatra da vas tako štiti

Kada se pogleda dinamika čopora divljih pasa, primetno je da svaki pas ima zasebnu ulogu. Divlji preci naši pasa provodili su vreme lutajući šumom, oslanjajući se na članove svog čopora da paze na opasnosti. Budući da vas vaš pas vidi kao vođu čopora, on oseća potrebu da ide za vama i obezbeđuje vam zaštitu.

Anksiozan je

Ako vaš četvoronožni prijatelj tužno zavija svaki put kada napuštate kući, grebe unutrašnjost vrata kao da vas moli da ga povedete sa sobom, i ne odvaja se od vas ni trenutka kada se vratite kući, vrlo je moguće da pati od anksioznosti. Ovaj oblik anksioznosti nastaje usled razdvajanja koje mu jako teško pada.

Pas je znatiželjan

Naši psi vole da budu deo našeg sveta i da znaju sve o nama. Oni su po prirodi znatiželjna stvorenja, a budući da ste vi njihova omiljena osoba na svetu, logično je da ne žele da propuste ništa što radite u toku dana. Može vam se činiti da zabadaju nos tamo gde im nije mesto, ali za njih jednostavno ne postoji važniji zadatak od toga da vas prate u stopu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.