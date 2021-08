Ovaj psić obožava da se brćka u bazenu, i neće – napolje (video)

Mnogi psi ne podnose vodu, ali to nije slučaj i sa ovim bostonskim terijerom, jer Tor (tako mu je ime), obožava da pliva u bazenu i koristi svaki slobodan trenutak da u njega uskoči.

I tek tada nastane problem. Naime, iako ga uporno doziva, njegova vlasnica muku muči sa tim da ga iz bazena izvuče napolje.

On samo veselo pliva i uopšte ne obraća pažnju na to što ga vlasnica doziva. To čak ide dotle da ona mora da koristi metodu podmićivanja kako bi ga odobrovoljila.

U snimku koji je snimila se prvo čuje kako ga doziva, a kako se on pravio da ne čuje sopstveno ime, vlasnica ga je upitala da li želi da uveče odu do jezera, da tamo pliva.

Pošto je to čuo, odlučio je da izađe napolje i time se ova slatka agonija završila. Sve do sledećeg skoka u bazen.

Pogledajte ovog nestašnog i neodoljivog ljubimca:

