Ovo je najposebniji način na koji vaša mačka pokazuje da vas voli

Ako vaša maca uradi ovo, nemojte je grditi jer ona vam na taj način zapravo pokazuje da vas voli!

Mačka će vam na svoje specifične načine iskazivati ljubav, na primer trljajući svoje lice uz vaše kako bi vas obeležila svojim mirisom, pokazujući vam stomak i gnječeći vas šapama.

Međutim, jedan on najčudnijih načina na koje mace to čine sigurno jeste onaj kada vam donose svoj plen.

Mnogi vlasnici mačaka, pogotovo onih koje imaju pristup spolja, susreli su se sa situacijom kada im je njihova ljubimica na kućni prag ili u kuću donela miša, vrapca, guštera ili sličnu malu životinju koju je uspela da ulovi. Za mace nije tipično da svoj ulov jedu i to jako retko čine, radije će je doneti vama, bio on mrtav ili još živ.

A kada vam maca sva ponosna donese svoj plen, nemojte je grditi jer ona vam na taj način zapravo pokazuje da vas voli i da vas smatra delom svoje porodice. Takođe, to je način na koji ona želi da vam zahvali što je hranite, piše Zadovoljna.hr.

Koliko god bile pripitomljene i udomaćene među ljudima, mačke i dalje imaju svoje lovačke nagone, koji su ostali sačuvani tokom poslednjih nekoliko stotina godina. Mačke su ponosne na svoje lovačke sposobnosti i kada vam donesu svoj ulov, donose vam poklon – tako to one tumače u svom svetu. Kad mali predatori s vama podele svoj plen, to mora biti znak ljubavi. Takođe, ako vam donose svoje igračke, znači da vas jako vole.

Ako ipak želite da sprečite da vaša ljubimica lovi ptičice, miševe i ostale sitne životinjice i donosi vam ih u kuću, prvo što možete da uradite je da joj, ako je moguće, onemogućite izlazak napolje. Za mačke je ionako uvek sigurnije da su unutra kako ne bi nastradale ili odlutale, prenosi Zadovoljna.

Takođe, možete mački ponuditi neku pokretnu igračku koju će moći loviti po kući i pritom se dobro zabaviti. To bi trebalo da zadovolji istraživačke i lovačke instinkte ove vrlo znatiželjne i pametne životinje.

