Ovo skoro svi vlasnici ljubimaca rade, a ne bi trebalo!

Psi i mačke vremenom postaju kao članovi porodice za nas i, kao takvima, mi želimo sve najbolje za njih, a često nesvesno radimo baš suprotno

Čak i najveći ljubitelji kućnih ljubimaca nekada naprave velike greške koje njihovim ljubimcima zadaju probleme, piše Bright Side. To se, uglavnom, dešava zbog toga što nisu informisani kako treba.

Predstavljamo vam 12 najčešćih grešaka koje vlasnici kućnih ljubimaca nesvesno prave.

1. Brz prelazak sa hrane za ljubimce, na običnu hranu (ili obrnuto)

Prelazak sa jedne vrste hrane na drugu uvek mora biti pravilan i postepen. Iznenadan prelazak na drugu hranu može izazvati stres koji uzrokuje povraćanje, dijareju i druge tegobe. Prelazak sa hrane za kućne ljubimce na običnu hranu i obrnuto, mora biti izuzetno pažljiv (trebalo bi da traje barem 5 dana). Dodajte njihovu hranu u regularnu i iz dana u dan povećavajte količinu koju sipate.

2. Korišćenje istog posipa za nekoliko mački

Svaki ljubimac bi trebalo da ima svoju posudu za hranu i vodu i, što je najbitnije, sopstveni posip. Tu nije u pitanju samo to koliko su mačke čiste, nego životinje doživljavaju miris drugih životinja kao upozorenje. Mačke bi lako mogle prestati da jedu hranu ili da koriste isti posip ukoliko osete miris druge životinje.

3. Ne proveravate koliko vode im je ostalo

Kada hranite svoje ljubimce regularnom hranom, one će verovatno dobijati dovoljno vode iz nje. Ali, kada hranite svog psa ili svoju mačku samo hranom za ljubimce, morate biti sigurni u to da im je činija za vodu uvek puna. Dehidratacija može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući i smrt.

4. Ignorisanje ili nemogućnost primećivanja gojaznosti

Postoje rase pasa koje je veoma teško zamisliti tako da budu mršave, a i bucmaste mačke su, takođe, veoma slatke. Ipak, prekomerna težina predstavlja dodatno opterećenje za stopala životinja, ima negativne efekte na njihov kardiovaskularni sistem i može izazvati problem u njihovom probavnom sistemu.

Dakle, kada pogledate svog psa odozgo, on bi trebalo da ima vidljiv prelaz sa grudi na stomak, a potpuno je u redu da ima malo sala na rebrima.

5. Ne pazite šta pričate

Vlasnici svoje ljubimce uvek smiruju rečima poput “u redu je” kada hoće da ih kupaju ili da ih vode kod veterinara. Ljubimci savršeno memorišu te reči i, vremenom, one za vašeg psa ili vašu mačku počinju da znače to da nešto neće biti u redu uskoro. Zaboravite na ove fraze!

Ukoliko želite da uradite nešto što vaš ljubimac ne voli i što mu može uzrokovati stres, ponašajte se uobičajeno i ne govorite ništa.

6. Kupujete univerzalnu hranu za ljubimce

Zavisno od ljubimca, moguće je da će im trebati drugačija hrana. Ovo važi i za mlađe i za starije ljubimce, sterilisane ili ne i, takođe, za različite rase (na primer, mačke sa dugom dlakom i kratkodlake).

Ne kupujte univerzalnu hranu, bolje kupite specijalne vrste hrane koje uključuju neophodne vitamine, minerale i druge važne sastojke za vašeg ljubimca.

7. Dopuštate mačkama da izlaze napolje

Naravno, svež vazduh je dobar za zdravlje, ali na ulici ima mnogo opasnosti za vašu mačku: agresivnu psi, krpelji, buve, automobili i zaraze. Svog ljubimca možete puštati da izlazi napolje jedino ako imate svoje dvorište sa ogradom, ali i tada morate redovno koristiti specijalna sredstva protiv parazita.

8. Niste dosledni

Psi razumeju ili “nikad” ili “uvek”. Ukoliko ne želite da vaš ljubimac radi neke stvari, ne dopuštajte mu da ih ikada radi. Na primer, ukoliko ne želite da vaš pas spava u istom krevetu sa vama, ne dopuštajte mu da leži sa vama na krevetu ni tokom dana.

9. Ostavljanje psa zatvorenog u automobilu

Ovo je veoma ozbiljna greška koju mnogi vlasnici ljubimaca prave. Temperatura u vozilu je uvek viša nego napolju i, tokom leta, vaš automobil se pretvara u pravu rernu.

Bez ikakvog izvora kiseonika, vaš pas se, jednostavno, može ugušiti. To nije mnogo drugačije ni zimi: kada motor ne radi, postaje veoma hladno, a ako motor radi, pas se može ugušiti od isparenja. Usput rečeno, u nekim zemljama je potpuno legalno razbiti prozor na automobilu ukoliko je pas unutra.

10. Postavljanje dijagnoze i lečenje ljubimca samostalno

Kada vlasnici primate nekakve simptome kod svog ljubimca, oni počinju da ga leče: uzimaju neke pilule za njih, daju im lekove za ljude i probaju razne druge metode.

Naravno, ukoliko niste veterinar i ako nisu urađena neophodna ispitivanja, ne možete biti sigurni u to šta je ispravno uraditi. Samo stručnjak može da se uveri da je tretman pravilan, imajući u vidu rasu, težinu i druge potrebne informacije za lečenje životinje. Takođe, tačno je da neki ljudski lekovi mogu da se primenjuju na životinjama, ali samo ukoliko veterinar to odobri, a i količina je veoma bitna.

11. Dozvoljavate mački da leži na radijatoru

Mačke obožavaju topla mesta i zato one tokom zime leže na radijatorima ili u blizini nekih drugih grejnih tela. Ipak, direktan kontakt ljubimca sa vrelim objektom može dovesti do pregrevanja njihovih unutrašnjih organa. Mački to može biti udobno, jer njeni receptori ne rade kao naši, ali nekoliko sati provedenih na vrelom radijatoru može ozbiljno da naruši njeno zdravlje.

Ukoliko životinja ne želi da se pomeri sa mesta koje toliko voli, stavite ćebe ili nešto drugo preko radijatora kako biste smanjili temperaturu.

12. Birate pogrešne vitamine

Kalcijum, minerali i drugi korisni, hranljivi sastojci neophodni su za štence i za odrasle pse. Ali, trebalo bi da znate da svaka rasa ima svoje određene potrebe. Višak vitamina ili pogrešni vitamini mogu učiniti to da im kosti postanu krhke, što dovodi do čestih lomova.

Ovo je naročito pogodno za one vlasnike koji dosta rade i veoma su zauzeti. Oni ostavljaju punu činiju hrane svojim ljubimcima, pre nego što odu na posao.

Međutim, ljubimci moraju imati raspored hranjenja, a ovo će samo dovesti do prejedanja psa ili mačke. Naravno, sve ovo dovodi i do gojaznosti i pratećih zdravstvenih problema. Ukoliko morate da ostavite svog ljubimca samog na duže vreme, bolje je da kupite hranilicu sa tajmerom, koja će puniti činiju kada za to dođe vreme.