Pet mudrih životnih lekcija koje možete naučiti od psa

Svako ko ima kućnog ljubimca, verovatno je svestan da su ta divna stvorenja ispunjena mudrošću koja često pobegne ljudima. Razlog tome može biti i taj jer ljudi previše razmišljaju i svakodnevno se brinu o milion stvari.

Ali ponekad ne vide ono što je zaista bitno u životu. Kada je reč o psima, oni zaista mogu čoveka naučiti nekoliko važnih lekcija kojima će njihov vlasnik svoj život učiniti kvalitetnijim.

1. Odmor i opuštanje

Ako ste se ikad igrali napolju sa psom dok su temperature bile visoke, verovatno ste primetili da će mnogi od njih, kada im postane prevruće ili kada postanu umorni, uzeti malo vremena i odmoriti se u hladu. Životinje instinktivno znaju kada je vreme za odmor. I ljudi imaju taj instinkt, ali često ga zanemaruju kako bi obavili što više stvari u što kraćem vremenu. Učite od psa, razmislite kako odmor i opuštanje možete učiniti prioritetom u svom životu. Možda ne zvuči produktivno, ali što ste odmorniji i opušteniji, to ćete biti bolji u svim aspektima svog života.

2. Fokusirajte se na ono što najviše volite

Govoreći o određivanju prioriteta, štenci su najbolji primer za to. Stavite u jednu ruku lopticu, a u drugu slatkiš i brzo ćete videti šta su prioriteti vašeg psa. Čak će i psi koji vole loptice obično odabrati poslastice. Svakog dana ljudi imaju određeno vreme i dobro treba razmisliti za šta i s kim ćete ga potrošiti. Odvojite trenutak i zabeležite tri najvažnije stvari u svom životu, a zatim razmislite koliko vremena i pažnje pridajete tim područjima. Neće uvek biti lako odabrati, ali ako pažljivo ne usmerite pažnju, stvari koje najviše cenite možda neće dobiti pažnju koju zaslužuju.

3. Volite bez očekivanja

Što se tiče ljudske ljubavi, neverovatno je teško izbeći očekivanja, ali što ih manje bude, to ćete se bolje osećati i imati kvalitetnije veze. To ne znači da ne bi trebalo da imate standarde. Ne bi trebalo da se zadovoljite s manje od onog što zaslužujete, ali imati standarde nije isto što i imati očekivanja. Očekivanja, koliko god bila dobronamerna, često dovode do razočarenja. A razočarenja se često nadovezuju jedno na drugo, što dovodi do ogorčenja. Psi, za razliku od većine ljudi, nemaju očekivanja. Povremeno bi mogli nešto da požele od vas, hranu, šetnju ili maženje, ali ne vole vas zbog toga da li su njihova očekivanja ispunjena ili ne. Takva ljubav može promeniti život.

4. Postavite svoje granice

Svi psi postave jasne granice kada je reč o onome što im se ne sviđa. Te se granice (i način na koji se izražavaju) razlikuju od šteneta do šteneta, ali većina pasa svojim govorom tela dobro daje do znanja šta vole, a šta ne. S druge strane, ljudi su ponekad okovani lancima ljubaznosti. Umesto da jasno drugima stavim do znanja šta je to što ne želimo da rade, često na prstima obilazimo teme ili ublažavamo ton kako ne bismo nekoga uvredili. Treba da budemo svesni da je u potpuno u redu da postavite svoje granice prema drugima.

5. Ostanite uvek znatiželjni

Jedna od apsolutno najboljih lekcija koju možemo naučiti od svojih psećih prijatelja je sledeća: ostanite beskrajno znatiželjni. Štenci su tako radoznali, oni primećuju stvari, zabijaju nos u sve. I stariji psi često primećuju nove promene u svom okruženju. Ljudi su često zauzeti i pod stresom pa misle da nemaju vremena za otkrivanje. Ali znatiželja je jedan od najvećih darova u životu i može se iznenaditi koliko će vas naučiti da gledate svet drugim očima.

