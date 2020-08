Postoji pet osnovnih karaktera pasa, pogledajte kom pripada vaš

Ako ste vlasnik psa, sigurno ste se nekada zapitali šta to utiče na osobine vašeg ljubimca. Prema rečima stručnjaka, rasa je prva odrednica karaktera jer uzgajivači vekovima ukrštaju rase kako bi razvili tačno određene karakterne osobine – borbenost, zaštitnički stav, samouverenost, mirnoću, druželjubivost, poslušnost i slično.

Nakon toga na red dolaze socijalizacija i vaspitanje, a na to utiče vlasnik. I na kraju, vrlo je bitna odrednica i način na koji vaš pas doživljava svet oko sebe. Neki psi su po prirodi hrabriji od drugih, ali svakom psu možete pomoći da izgradi samopouzdanje. Oni psi koji su sigurniji u sebe neće ispoljavati nepoželjna ponašanja.

Stručnjaci su nakon dugih i velikih istraživanja došli do zaključka da postoji pet osnovnih tipova ličnosti pasa

Samouveren pas – rođeni lider, vođa čopora, ne boji se da se prepusti svakoj novoj situaciji. On je timski igrač koji voli društvo drugih pasa i ljudi. Ali on je dominantan pa mu je potreban dosledan vlasnik jakog karaktera koji će ga voditi i usmeravati. Ako imate takvog psa, vodite računa da ga njegovo samopouzdanje ne dovede do agresije ili tvrdoglavosti.

Nezavisan pas – sličan samouverenom, ali mnogo manje društven. Najviše će se vezati za jednog člana porodice, onog smirenog, koji će mu biti autoritet. Ovaj pas se kloniti gužve, istražuje sam i sam sebi nalazi zanimaciju. Ako je vaš ljubimac takav, nemojte ga terati na situacije koje ne voli. Dajte mu prostora i poštujte njegovu narav.

Srećan, opušten pas – vrlo ga je lako prepoznati. Uvek ima „širok osmeh“, rado se upoznaje s drugim ljudima i psima. Uvek je razigran i veseo. Prilagodljiv je, nije mu problem da deli s drugim psima i mačkama. Ponekad je problem naučiti ga da se kontroliše u situacijama u kojima postane jako veseo, na primer s gostima, decom i drugim psima. Naučite ga komande „sedi“ i „miran“ kako biste izbegli takve stvari.

Stidljiv i plašljiv pas – ovakvom psu potreban je vrlo strpljiv vlasnik koji će ga razumeti i pomagati mu. Njemu je potrebno više mira i rutine, gužve i buku treba izbegavati. Ako ga namerno vodite na takva mesta, može pokazati još veći strah i agresiju. Pružite mu ljubav i razumevanje i svakodnevnim vežbama izgradite mu samopouzdanje – korak po korak.

Prilagodljiv pas – uvek će se truditi da ugodi svom vlasniku. Lako ga je trenirati jer je vrlo poslušan. Ako imate ovakvog psa, vi ste najsrećniji vlasnik. Nije toliko razigran, ali je prijateljski nastrojen prema svima. On je savršen porodični ljubimac, a psi koji najčešće imaju ovakvu narav su terapeutski psi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.