Šaptač psima otkrio: Znak koji nepogrešivo ukazuje da vas vaše kuče uopšte ne poštuje!

Poznati pseći biheviorista Sesar Milan izneo je tvrdnju da ljudi pri vaspitanju pasa prave identičnu grešku kao kad vaspitaju decu.

Kako prenosi 24sedam.rs, kao ključni znak da vas vaš ljubimac ne poštuje kao vođu čopora jeste situacija kada skače na vas bez zahteva. Drugi uobičajeni znaci da vas vaš pas ne poštuje kao vođu čopora uključuju kada vaše štene:

– hoda ispred vas

– zahteva stvari s ne baš „srećnim“ lajanjem

– potrebno je pet sekundi ili duže da odgovori na komandu

Zašto je vašem psu uopšte potreban vođa čopora

Prema Sesaru Milanu, sve je u bezbednosti. On je to povezao s ljudskom porodicom: „Vaši mama i tata su bili vaše prve vođe čopora i oni moraju da se postaraju da ste bezbedni. A način na koji ste sigurni pokazuje da ih dovoljno brzo slušate.“ Isto važi i za pse. Ako vi, navodni vođa čopora, ne možete da kontrolišete njihove reakcije – i to brzo – vaš pas, nečiji pas ili neko bi mogao da bude povređen.

Kako da postanete vođa čopora

Kako Sesar kaže, većina njegovog treninga se zapravo odnosi na obučavanje čoveka koji vodi ljubimca. To se neće desiti preko noći, ali vlasnik mora da shvati da je neophodno da bude dosledan i da obezbedite disciplinu, a zatim i naklonost

