Slučaj koji je zapalio internet: Vlasnica glatko odbila 200.000 dolara za svog psa

Žena po imenu Aleksis Eliot odbila je ponudu od 200.000 dolara za svog psa, što je pokrenulo raspravu na društvenim mrežama.

Aleksis je u videu koji broji milionske preglede objasnila da je dobila fantastičnu ponudu za svoje štene dobermana, prenosi Klix.

“Neko nam je ponudio 200.000 dolara za naše štene dobermana, a ja sam svom mužu rekla apsolutno ne, zato što sam ga ja rodila”, govori Aleksis u videu.

“Da li bi vi prodali svoje pse za 200.000? Kao, to je moje dete. To je moja beba, ja sam je rodila, to je moje dete”, odlučna je Aleksis.

I dok su se neki pratioci u hiljadama komentara složili s njom opisujući vezu između vlasnika i psa posebnom, bilo je i onih koji su ismejali njen stav.

“Niko ti nije ponudio 200 hiljada za psa, ljudi s toliko novca su uglavnom finansijski pametni. I nisi ga ti rodila”,

“U ovakvoj ekonomiji? Apsolutno da”,

“Da mi to neko ponudi, već bih mu spakovala torbu”,

“Da, ne bih uopšte razmišljao da odbijem takvu ponudu”, neki su od komentara.

Aleksis je objasnila da zna kako se radi o velikoj količini novca, ali da ne bi mogla podneti da ne zna šta se događa s njenim psom kada bi ga prodala strancima.

