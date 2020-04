Srceparajuće: Fotografija tužnog psa tera suze na oči (foto)

Budući da su deca sposobna za neke od najautentičnijih prikaza emocija, teško je reagovati na bilo koji drugi način osim čistom empatijom i utehom kada vidite dete sa neobuzdanom emocijom na licu.

Isto važi i za pse. Kada je pas tužan, osećate kao da ga morate više maziti i pokloniti mu više pažnje nego što to obično činite i nastavite da radite sve što možete da biste se vaš ljubimac osećao bolje.

A ovo je Popa, trogodišnji engleski buldog iz Atlante koji vrlo evidentno ne uživa u samoizolaciji.

Big Poppa’s owner noticed the pup staring down at kids playing in the courtyard.

"He kept making noises to get their attention, but we're six stories up and they can't hear him," she said. "I was like, Oh my god, he's really sad."https://t.co/bJjVQAPXzw

— Brandon Wall (@Walldo) April 22, 2020