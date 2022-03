Vlasnica rekla psu da izađe iz automobila: Njegova reakcija urnebesna (video)

Životinje su nepresušan izvor zabave, pa vlasnici često njihove reakcije snimaju, a onda ih dele sa svojim prijateljima na društvenim mrežama.

Jadan takav objavljen je na Twitter profilu „Mack & Becky Comedy“. Na njemu se može videti pas koji ni po koju cenu ne želi da posluša svoju vlasnicu.

Naime, nakon vožnje, vlasnica je rekla svom ljubimcu da mora da izađe iz automobila, ali on se pravio da je ne čuje.

Sedeo je na prednjem sedištu automobila i potpuno igrnorisao ono što mu je govorila.

– Vidim te. I dalje te vidim. Moraš da izađeš iz automobila. Vidim te, dušo. Hajde, idemo. Ne možeš da se sakriješ – govorila mu je vlasnica, ali pas nije nameravao da je posluša.

Ona je odlučila da ovaj snimak podeli na svom tviter nalogu, a za samo jedan dan čak on je pregledan čak 4000 puta.

Vlasnica psa je u opisu videa napisala „Ako se ne pomeram, ne možeš da me vidiš, zar ne?“, što je nasmejalo mnoge i izazvalo lavinu komentara.

„Ovo sam ja nakon što pojedem pizzu“, „Zapravo, mislim da ću čekati u automobilu“, „Samo sam čekao da me vlasnica nazove pravim imenom“, „Lenčuga“, „Ne mogu da prestanem da se smejem“, samo su neki od njih.

If I don’t move she can’t see me… right? 🙈🐶😂 pic.twitter.com/gKaUwKg4iC

— Mack & Becky Comedy (@MackBeckyComedy) February 22, 2022