Znaci da pas teško podnosi samoću – 5 načina da mu pomognete

Ukoliko svog ljubimca ostavljate dugo samog, morate obratiti pažnju na ove stvari. Kako psi podnose samoću?

Tokom aktuelne pandemije naši ljubimci navikli su da smo stalno kod kuće i srećni jer su shvatili da ćete više vremena provoditi sa njima.

Čim su mere popustile i kad se većina vratila poslu iz kancelarije, naši ljubimci opet su ostali sami.Neki od njih su neverovatno prilagodljivi pa im ta promena neće uticati na raspoloženje i ponašanje, ali drugi psi teško će se prilagoditi ovoj promeni.

Znaci da vaš pas ne prihvata dobro samoću:

Cviljenje, lajanje ili zavijanje kada odete. Pas koji je pod jakim stresom će nastaviti da ovako izražava tugu i dugo nakon što vas nema.

Destruktivno žvakanje

Ako je žvakanje fokusirano na prostore kroz koje se izlazi, kao što su vaša vrata ili prozori, onda je to često znak uznemirenosti ili anksioznosti prilikom razdvajanja. Na taj način on pokušava da dođe do svog gazde. Ali, nekada ovo ponašanje može biti i znak viška energije.

Odbijanje hrane

Vaš pas veovatno neće jesti kada Vas nema. Možete ostaviti činiju sa hranom i ona će ostati netaknuta. Možda će početi da jede kada dođete kući.

Možete ostaviti primamljivu igračku za žvakanje punjenu hranom, a on je ignoriše dok ste odsutni, ali će se uhvatiti ukoštac s njom kada ste prisutni. Kad je pas pod stresom, nije gladan.

Samopovređivanje

Neki psi toliko ne podnose samoću da će pokušati sebe da povredi.

Balavljenje. Dođete kući i mislite da se Vaš pas upiškio u kući, ali kada počistite shvatite da je u pitanju bilo balavljenje. Ovo je znak pseće anksioznosti.

Pet načina da mu pomognete

1. Vežbajte svoje znakove za odlazak. Šta radite kada se spremate da napustite kuću? Uzimate ključeve? Obuvate cipele? Zgrabite tašnu?

Nasumično tokom dana radite sve ove stvari, ali nemojte odlaziti. Uzmite ključeve, obujte cipele, zgrabite tašnu i prošetajte po kući minut.

Zatim odložite ključeve, skinite cipele i spustite tašnu. Ovo su okidači za vašeg psa. Nasumično vežbanjem ovih znakova tokom dana bez odlaska, Vaš pas će se lakše adaptirati na njih, jer ne znače uvek da ćete otići.

2. Neka dolasci budu manje emotivno eksplozivni. Kada dođete kući, nemojte praviti paradu dobrodošlice. Biti mirni. Opušteno pozdravite svog psa. Sačekajte da vaš pas bude manje ljut pre nego što obratite pažnju na njega.

3. Redovne vežbe i energetsko pražnjenje. Ovo se posebno odnosi na rase koje su energičnije od ostalih. Ukoliko je Vaš pas dovoljno fizički aktivan, imaće manje vremena za uznemirenost i brigu.

4. Naučite svog psa da ostaje van Vašeg vidokruga. Recite svom psu da sedne. Napravite korak unazad, a zatim se vratite svom psu i dajte mu poslasticu.

Napravite dva koraka unazad, a zatim se vratite svom psu i dajte mu poslasticu. Nastavite da koračate unazad dok ne skrenete iza ugla i nestanete iz vidokruga.

Uvek se vraćajte svom psu i navikavajte ga na svoj odlazak. Ne zovite ga da dođe kod Vas. Vaš krzneni drugar će ovom vežbom naučiti da je sasvim u redu da ostane sam, a pritom će biti nagrađen.

5. Stavite hranu u/na njegove igračke. Počnite sa ovim i kada ste kod kuće, a potom kad se navikne dajte mu ih kad ostaje sam.

Na taj način možete umanjiti njihovu anksioznost i strah. Potrudite se da nađete adekvatan način da smirite svog psa kada ostane sam. To će značajno pomoći njihovom mentalnom stanju, ali će znatno smanjiti i vašu brigu.

