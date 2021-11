10 znakova da je vaš muškarac emotivno nedostupan

Emotivno nedostupan muškarac na prvi pogled može da vam se čini kao nedostižan i misteriozan. Međutim, često se ispostavi da je to samo njegova maska kojom krije svoje pravo lice.

1. On odgovara na vašu poruku posle jednog dana, a odgovor je jedna rečenica. Takođe njegovi izgovori zvuče veoma nepouzdano.

2. Kada pokušate unapred napraviti planove, on nikada nije siguran „kako će njegova nedelja proći“. Ako vas pozove da se sastanete, onda je to u poslednjem trenutku, kada on nema šta drugo da radi.

3. Sa drugima nije tako ljubazan kao što je sa vama.

4. Uvek ima izgovor zašto još ne može izgraditi ozbiljan odnos.

5. Iako vi želite da vam više govori o sebi, podeli svoje misli i tajne, on to ne radi jer se plaši da će na ovaj način postati manje privlačan za vas.

6. Još uvek ne znate čime se tačno bavi u životu. Jednostavno vam ne objašnjava, uvek ima dobre izgovore.

7. Uglavnom se viđate noću, jer on „radi puno“. Bar tako kaže.

8. Zainteresovan je za vas dovoljno da osetite njegov interes, ali nedovoljno da se setite da vas je bar tri puta pitao o roditeljima, detinjstvu ili poslu.

9. Osećate da ne možete da pričate o svojim problemima, jer uvek kaže da je njemu još gore i da mu je još teže. Njegovi problemi su mu uvek važniji.

10. Čim kažete da je vaš odnos izgubljeni slučaj, on pravi dobar gest da bi ste verovali da ste mu važni. Takođe nikada neće reći „ne“ vašoj vezi. Ne želi da bude blizak sa vama i da vas izgubi i tera vas da čekate dok ne odluči da uradi nešto ozbiljno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.