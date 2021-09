3 stvari koje muškarci mrze, čak i kod žene koju vole

I dok žene neke rečenice koriste svakodnevno, one muškarcima mogu biti znak za uzbunu jer ponekad mogu postati uvod u svađu ili prozivanje njega da je nešto pogrešno uradio…

Stalno pominjanje nekog muškarca

Priznali to ili ne, većina muškaraca je ljubomorna, posebno ako je reč o ženi koju vole. Čuju li iz njenih usta konstantno jedno te isto muško ime, bilo da je reč o kolegi, konobaru, komšiji ili prijatelju, oni se ne koncentrišu više na priču već im glavom prolazi – zašto ga stalno spominješ, zar ti toliko znači?

Preterano generalisanje

Jedna od stvari koju muškarci ne podnose je generališući stav s kojima žene znaju započinjati razgovor. Oni se više ne mogu i ne žele koncentrisati na ono što im se govori, jer osećaju da je samim uvodom ona donela presudu da ‘on stalno nešto pogrešno radi’.

Ispitivanje o bivšima

Iako često tvrde da to nije tako, muškarci ponekad poznaju žene bolje nego se one same znaju. Spominjanje bivših njima ne zvuči kao dobra ideja, bilo da bi priča o njoj mogla biti okidač ljubomore, upoređivanja ili pak pamćenja nekih detalja koje ona posle može koristiti u svađama.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.