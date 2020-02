Ako privlačite žene, onda ste vi tip muškaraca koji su upravo naučnici otkrili

Naučnici su otkrili da žene više privlače muškarci koji aktivno učestvuju u kućnim poslovima. Sada je pravo vreme da te podatke iskoristite u njihovu korist. Dobro, i u svoju.

Naučnici analizirali celu naciju kako bi dobili rezultate

Zahvaljujuće psiholozima Skotu Koltranu i Mišel Adams sa Univerziteta u Kaliforniji, konačno možemo da objasnimo zašto žene više privlače muškarci koji čiste ili skupljaju prljav veš.

Prema rezultatima njihove analize, žene muškarce koji više spremaju po kući smatraju atraktivnijim i poželjnijim, prenose „Nezavisne“.

Oni nisu jedini koji su to otkrili

Njihova otkrića podržao je „Savet savremenih porodica“, koji je ukazao na činjenicu da žene takođe rade puno radno vreme. Parovi koji podjednako praktikuju kućne poslove su zadovoljniji svojim brakom.

Psiholog Gotman je sproveo sopstveno istraživanje čiji su rezutati podržali istraživanje gorepomenutih psihologa. Njegova istraga je pokazala da žene muževljevo učestvovanje u kućnim poslovima vide kao gest ljubavi, što njihove partnere čini privlačnijim.

Zbogom stereotipi

Analiza diskredituje shvatanje da su muškarci manje muževni ako redovno obavljaju kućne poslove, čuvaju decu, naprave večeru ili brišu podove. Realnost situacije je potpuno suprotna, pomaganje u kući je poželjno i privlačno, može dodatno da ojača vašu vezu.

Dobar primer svojim sinovima

Očevi učestvovanjem u kućnim poslovima postavljaju dobar primer svojim sinovima. Istraživanje je pokazalo da se deca koja kod kuće zajedno sa ocem obavljaju kućne poslove, bolje slažu sa drugom decom i lakše sklapaju prijateljstva od onih koji to ne rade. Kao dodatni plus, istraživači su naveli da ta deca retko ulaze u konflikt, ne stvaraju probleme na času, ne upadaju u depresiju, niti se povlače iz socijalnog života. To je dete s kojim bi svako želio da se druži.

(Sputnjik)