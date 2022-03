Dva tipa muškaraca osvajaju žene: U čemu je tajna pravih zavodnika?

Jeste li se ikada zapitali zašto neki muškarci jednostavno imaju ludu sreću kada se radi o osvajanju žena? Za tu uspešnu formulu koja je neodoljiva ženama, osim izgleda, pravi zavodnici poseduju i određene osobine kojima žene ne mogu da odole.

Činjenica je da žene kod muškaraca privlače određene osobine, a muškarac koji ih ima važi za pravog zavodnika. Stoga, ukoliko želite da izmamite ženske uzdahe i postanete sasvim neodoljivi lepšem polu, vreme je da ih naučite i savladate.

Romantični tip

Ovaj frajer veruje u čistu romantiku. On ženi konstantno donosi cveće i čokoladu, a za vreme večere pali sveće. Svoju izabranicu često zove, pa čak i onda kada samo želi da joj kaže koliko mu nedostaje i da misli na nju, a dok joj govori o svojim osećanjima, gleda je u oči.

Zašto je ovaj frajer tako neodoljiv? Žene vole da se osete cenjeno, a romantični tip to jednostavno zna da postigne. On se koristi romantičnim gestovima kako bi joj pokazao šta oseća. Osim toga, kao bonus, žene se s ovim frajerom osećaju sigurno i opušteno pa će i one postati romantične.

Samouveren tip

On je apsolutno veruje u sebe i samouveren je u svakoj situaciji. U javnosti je vrlo uporan i krasi ga snažna aura koja deluje moćno. U vezi, ovaj tip muškarca nikada nije ljubomoran na druge muškarce pa se ne oseća ugroženo od prijatelja i poznanika svoje devojke.

Zašto je ovaj frajer tako neodoljiv? Žene jednostavno privlače samouvereni muškarci. Osim toga, kako piše Askmen.com, treba imati na umu da, ako vi sami o sebi mislite sve najbolje, i vaša devojka naći će se pod tim uticajem. Samouverenom tipu nije potrebno niti čeka bilo čije dopuštenje i odobravanje, a to ga čini još privlačnijim.

