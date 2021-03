Naziva se najstarijom profesijom na svetu i to s dobrim razlogom. Prostitucija uspeva da opstane u svakom društvu modernog sveta i tokom cele zabeležene ljudske istorije. To čak nije ni isključivo ljudska delatnost, jer su primećeni slučajevi ženskih šimpanzi kako „menjaju“ seks za hranu.

Pravni status seksualnog rada uveliko varira širom sveta. U nekim zemljama, poput Holandije, zakonski je regulisan. U drugima je, poput Novog Zelanda, dekriminalizovan, što znači da ne postoje zakoni koji ga regulišu ili ograničavaju. U drugim zemljama poput Tajlanda prostitucija je teoretski nezakonita, ali zakoni se ne sprovode. Bez obzira da li je „prodaja seksa“ legalna ili ne, seksualni rad je stigmatizovano zanimanje svugde u svetu.

Seksualne radnice uglavnom su žene, a njihovi klijenti su gotovo svi muškarci. Svakako, postoje i muški seksualni radnici, ali oni takođe udovoljavaju gotovo isključivo muškarcima. Seks uz naplatu može biti prilično skup, a muškarci koji ga traže često rizikuju pravne posledice, socijalnu stigmu i raspad sopstvenih ljubavnih odnosa.

Kakvi muškarci plaćaju seks?

U studiji su korišćeni podaci iz uzorka od preko 6.000 švedskih muškaraca, od 16 do 84 godine, uzeti iz mnogo većeg istraživanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje je sprovela Švedska agencija za javno zdravstvo 2017. godine. Ključno pitanje u ovom istraživačkom projektu bilo je: „Jeste li ikad platili ili dali neku drugu nadoknadu za seks?“

Ispitanici su posebno trebali da ocene nivo seksualnog zadovoljstva u svom životu. Oni koji su izjavili da su nezadovoljni dobili su priliku da navedu svoje razloge. To je uključivalo nedostatak partnerke, nedovoljan broj seksualnih partnerki i nemogućnost polnog odnosa s partnerkama onako kako bi oni želeli – u količini, meri, kvalitetu ili načinu.

Ostala relevantna pitanja bavila su se seksualnim aktivnostima učesnika na internetu. To je uključivalo potragu za seksualnim partnerom na mreži i gledanje pornografije.

Svaki deseti je platio seks

Oko 10 odsto ispitanika izjavilo je da su u nekom trenutku života platili seks. Ovaj broj je sličan onom dobijenom u drugim studijama, iako je procenat obično nešto veći u zemljama u kojima je prostitucija legalna ili se toleriše. „Kupovina seksa“ u Švedskoj ilegalna i strogo procesuirana od 1999. Međutim, to je legalno u mnogim drugim evropskim zemljama, pa zato švedskim muškarcima nije teško da odu u inostranstvo na „seksualne“ praznike.

Istraživači takođe su otkrili da su stariji švedski muškarci nešto verovatnije plaćali seks nego njihovi mlađi sunarodnici. Međutim, nejasno je zašto je to slučaj. Može biti da stariji muškarci imaju bolje finansijske uslove, ali isto tako može biti slučaj da su ti stariji Šveđani angažovali seksualne radnice pre nego što je to postalo ilegalno.

Mogu postojati i drugi razlozi zašto su klijenti stariji. Nema sumnje da mlađi muškarci lakše privlače seksualne partnerke nego stariji muškarci. Mlađi muškarci, čak i ako imaju raspoloživ dohodak, mogu biti osetljiviji na stigmu koja okružuje plaćanje seksa.

Oni koji su prijavili da su nezadovoljni svojim seksualnim životom i koji su tražili ili upoznali seksualne partnerke putem interneta imali su pet puta veću verojatnoću da su platili seks nego drugi muškarci u uzorku. Štaviše, tri puta je verovatnije da su oni koji su često gledali pornografiju platili seks.

Visok i nezadovoljen nagon

Ove tri varijable seksualnog života – nezadovoljstvo, internet druženje i korišćenje pornografije – verovatno su posledice visokog nagona. Pojedinačni muškarci i žene uveliko se razlikuju u pogledu toga koliko žele seks. Ali, muškarci u proseku imaju veći nagon od žena u svim uzrasnim grupama, a taj se jaz s godinama samo povećava.

Dok mlade žene obično nemaju problema s privlačenjem seksualnih partnera u broju koji im odgovara, starije žene češće prijavljuju smanjenu potrebu za seksom.

Ovaj sve veći jaz između nagona muškaraca i žena dovodi do onoga što se naziva „seksualnim deficitom“. Pogotovo kad muškarci uđu u srednje doba, često se nađu sa suprugom koju seks više ne zanima. Oni stariji muškarci koji još uvek mogu da privuku mlađe žene to će učiniti, bilo odnosima izvan braka, bilo razvodom i novim venčanjem. U međuvremenu, oni koji to ne mogu, umesto toga mogu se obratiti seksualnim radnicima kako bi zadovoljili seksualne potrebe.

