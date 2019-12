Muškarci priznali: Ovih 10 stvari radimo kad hoćemo samo SEKS

Upustili ste se u vezu s muškarcem, ali ne znate da procenite zanima li njega išta osim strastvenih igrica u spavaćoj sobi? U nastavku pročitajte jasne znakove da mu je važan samo seks koje su otkrili upravo muškarci

1. ‘Primećujemo samo vaš izgled.’

Nikada ne pokazuje interesovanje za vašu karijeru, ne ceni vašu inteligenciju, humor ili stavove, ali zato će uvek primetiti da ste ‘baš seksi u tim uskim farmericama’.

Svi volimo da dobijemo kompliment na račun izgleda, ali takođe želimo da nas cene i zbog unutrašnjih kvaliteta. Muškarac koji vas svodi samo na spoljni izgled nije u potrazi za vezom nego samo avanturom.

2. ‘Svaki razgovor poprima seksualnu notu’

Bez obzira na to o kojoj temi razgovarate, on odmah nađe način da razgovor pretvori u verbalnu predigru. Nakon vaše priče o uspešnoj prezentaciji koju ste održali na poslu on samo komentariše kako klijenti sigurno nisu skidali oči s vas jer ste prezgodni.

Kad mu kažete da padate s nogu od umora i da samo želite da se bacite pod tuš, on kaže da bi vam rado oprao leđa. Nema ništa loše u malim seksi upadicama, ali samo ako nisu deo baš svakog vašeg razgovora.

3. ‘Ne izvodimo vas napolje.’

Sva vaša druženja događaju se unutar četiri zida i on nema nameru da vas izvede u bioskop ili na večeru. Njegova ideja sastanka je ostanak na kauču i gledanje utakmice koju je on odabrao, a posvećuje vam se samo kada pokažete želju za fizičkim kontaktom.

4. ‘Ljutimo se ako odbijete seks.’

Svi ponekad imamo loš dan i nije nam do ničega, a kamoli do seksa. Muškarac koji ima iskrene namere prema vama to će razumeti, neće vas siliti na seksualni odnos i definitivno se neće naljutiti ako ga odbijete.

Muškarac koji je s vama samo zbog seksa ponašaće se uvređeno ako mu kažete ne i pokušaće vas nagovoriti barem na brzinsku akciju pod čaršavima.

5. ‘Izbegavamo predigru.’

Baca li se muškarac odmah i uvek na ‘glavni čin’ u spavaćoj sobi to je znak da je zainteresovan samo za seksualnu vezicu bez dubljeg povezivanja.

6. ‘Ne upoznajemo vas sa svojim prijateljima.’

Nemojte se začuditi, ali takav muškarac nije zainteresovan da vas upozna sa svojim najboljim prijateljom, omiljenom tetkom niti s ekipom iz najdražeg kafića.

7. ‘Ne zanima nas vaša porodica ili prijatelji.’

Shodno tome nije zainteresovan ni za detalje iz vašeg života. Verovatno ne zna ni gde radite, s kim živite i od koliko članova se sastoji vaša porodica.

8. ‘Večno smo prezauzeti.’

reklame

Na vaše SMS poruke i predloge za nalaženjem odgovara neodređeno. Njegovi odgovori uključuju sve od fraze ‘videćemo’ preko ‘možda’ do ‘imam nekih neodložnih obaveza’ ako mu nudite varijante u kojima ćete morati biti obučeni. Svaki razgovor koji on započinje, pak, ima seksualne konotacije.

9. ‘Zovemo vas samo u svoj stan i ne želimo da budemo u vašoj kući.’

On vas zove u svoj stan gde može da kontroliše vreme i mesto susreta, kao i dužinu vašeg zadržavanja. Pa iako vam ‘dopusti’ da ostanete preko noći tu i tamo, nikad vam ne donese doručak u krevet ili skuva kafu.

10. ‘Ne želimo vaše stvari u svom stanu.’

Dobar deo nedelje provodite u njegovom stanu, ali i dalje morate krišom oprati zube njegovom četkicom za zube. Pokušali ste da ostavite par komada svoje odeće kod njega, ali uvek ih je primetio i podsetio da ne zaboravite da uh ponesete kući. On ne želi tragove vašeg prisustva u svom stanu.