Ne verujte im: Ovo su IZGOVORI preljubnika

Često nije moguće oprostiti prevaru. Ipak, u izuzetnim slučajevima, ako se osoba zaista pokaje, može joj se pružiti druga šansa. Nekada je zaista i do nas. Možda partneru nismo posvećivale dovoljno pažnje i ljubavi pa je on potražio negde drugde. Treba da analiziramo i sebe, a ne samo druge. Međutim, ako smo mi davale sebe 100 posto u vezi a on ipak otišao drugoj – oproštaja nema.

Ovo su najčešći izrazi preljubnika koji će nas opet varati:

„To je bio samo seks“

Ovo je jako glup izgovor i govori nam da on seks ne smatra ozbiljnom prevarom. Dakle, to je njegov stav!

„Žao mi je“

Žao mu je što je otkriven.

„Neću više nikad“

Da li zaista neće?