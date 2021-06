Ne, vi niste krive: 4 razloga zašto će baš svaki muškarac prevariti ženu

Tužno je čuti veliki broj žena koje za prevaru krive sebe, a ne svog muža. Često kažu da je muž varao jer se ugojila ili zapustila.

„To je i čudno i smešno čuti od odrasle i inteligentne žene. Na kraju krajeva, ovi izgovori oslobađaju muškarca svake krivice,“ tvrdi jedna eskort dama pa dodaje.

„Slušajući ove žene, mogli bismo da zaključimo da je obaveza žene da vežba svaki dan, sedam dana u nedelji, kako njen muž ne bi izgubio interesovanje za nju?!“.

Ali šta je sa činjenicom da se većina muškaraca naglo ugoje onaj momenat kada stupe u brak?

Ipak, postoje 4 glavna razloga zašto će svaki muškarac prevariti svoju ženu: bez obzira da li je ona zgodna ili ne, mlada ili ne, pametna ili ne, a za to su sami krivi.

1. Muškarci su navikli da traže najlakši način

Slučajno se dogodilo da muškarci ne vide smisao u pokretanju osetljivih tema za razgovor sa svojom srodnom dušom. Lakše im je da to izbegnu. Svaki suprug želi da živi po svojim unutrašnjim pravilima, boreći se sa bilo kojim problemima sam. Čovek pokušava da racionalno pristupi bilo kom problemu. A ako mu nedostaju intimnost ili određene emocije, on ih dobija na strani, na druge načine. Po njegovom mišljenju, ovo je vin-vin opcija. Srećan je jer ni vi ne primećujete nikakve probleme i ne znate za njegovu izdaju. Život je lep i sve se odvija kao i obično, zar ne? Po njegovom razumevanju, sve je upravo tako.

2. Muškarci započinju romanse zbog sopstvene nesigurnosti

Mnogi muškarci zaista vole svoje žene. Oni mogu da imaju odličan odnos, ona može da izgleda prelepo, nemaju problema u krevetu, ali on ne može da prestane da gleda druge žene. I sa ovim problemom se teško bori. Skriven je u njemu samom. Tačnije, ispod pojasa. Iz nekog razloga, oseća se nesigurno na jednom ili drugom mestu i mora sebi da dokaže da može nešto da uradi sa drugim ženama, prenosi Novi.ba.

3. Ne znaju svi muškarci kako da komuniciraju u vezi

Da, on može biti visoko plaćeni stručnjak u bilo kojoj oblasti. Ali kada je reč o razumijevanju sopstvenih osećanja i njihovom ispravnom izražavanju, on se pretvara u školarca. Nažalost, ovo je najčešći razlog. Možda će pokušati da progovori nekoliko puta, ali ipak neće naći ni hrabrosti ni reči. A onda će, najverovatnije, izgubiti ravnotežu i odlučiti da pronađe izgovor izvan trenutne veze.

4. Muškarci ne znaju kako da izađu na kraj sa sukobima u vezama

I zato ih muškarci izbegavaju. Ovo je još jedan primer nesposobnosti ili nespremnosti nekih muževa da komuniciraju. Umesto da razgovara o problemu ili pokazuje osećanja, on će radije da ne ljulja čamac. Bolje je da se skloni u stranu, štiteći se od potencijalnih sukoba i neprijatnih pitanja. Šta se dalje dešava? A onda se pojavljuje druga žena koja može nadoknaditi bilo koji nedostatak u trenutnoj vezi. Ponovo, po njegovom mišljenju.

Činjenica je da bi svaki muškarac rado primio od vas sve što mu je potrebno emocionalno i seksualno. Ne bi želeo da se otvori nekom drugom, otkrivajući svoje potrebe. I u njegovim mislima formirala se idealna slika porodičnog života u kojoj ima snažnu emocionalnu i romantičnu vezu sa svojom srodnom dušom. Ova osećanja su posebno jaka tokom početnog perioda veze. Na nesreću, ako mu se s vremenom učini da nešto nedostaje u vašoj vezi, a on ne može da govori o tome kako vas ne bi uvredio, počeće da gleda druge žene. Da bi to izbegle, same žene moraju da preuzmu inicijativu i nateraju muževe na razgovor. Neka bude neprijatno, ali iskreno. Ako oseti da ga razumete i znate kako da ga odvedete do istine, do ispoljavanja osećanja, onda će imati mnogo manje razloga da vas vara.

