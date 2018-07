Neće pa neće: zakleti NEŽENJA

– Kako vam se čini ideja da se nikad ne oženite?

Dobro ili loše? Zašto?

Oženjeni, kako biste ocenili svoj brak? Neki savet, zrnce mudrosti nije na odmet.

Koliko ima razvedenih ovde i da li misle da su našli pogrešnu i žele da probaju ponovo ili ne?

Ima li nekog ko namerava da se uskoro razvede? (Lord Tywin)

– Ma koga briga sta misle neženje, raspuštenici i zakleti samci, to su sve neke kosovske kletve i ruke u vatru da neće nikad više, bla-bla, nego šta kažu ovi oženjeni, to je interesantno za čitanje. (gost 342514)

– Nešto nisam lud za ženidbom, a tu skoro da sam u godinama „kada mi je vreme“, mada imam poznanika i mlađih od mene koji su se oženili, igrom slučaja, i pitam se šta im je to trebalo.

U svakom slučaju, nemam nikakvu vrstu samostalnosti, ni stalni posao, tako da zašto da se ženim dok to ne sredim?

A drugo i još bitnije, nešto mi život udvoje ne ide, čisto sumnjam da će neko da me trpi i da ne pokušava da me menja, a izem ti onda brak sa takvom osobom koja me ne voli zbog onoga što jesam i što joj ne odgovara kako se oblačim, što sedim na kompu po ceo dan, sto živim u svinjcu, ili što radim ovo ili ono.

Bio sam u takvim vezama i izluđuje (mada i ja izluđujem druge), a mogu samo da zamislim kako je u braku, gde se otimaju oko imanja, materijalnog i sl, još ako ima dece pa se i deca okreću protiv roditelja i otimaju – ne, hvala.

– Ako naletim na osobu koja mi odgovara psihički i emotivno, onda ću i da razmišljam na tu temu aktivnije, ovako, ne razmišljam niti me zanima. Volim svoju slobodu i ne planiram da je se odreknem. (Lollol)

– Neki mudri kažu da ko se jednom razveo, pa ponovo oženio – prvi put nije ni trebalo da se razvodi. (dive)

