Ovaj lek koristimo redovno, a izaziva neplodnost muškaraca

Grupa naučnika sa Univerziteta u Kopenhagenu otkrila je da popularni analgetik i antipiretik ibuprofen može da dovede do neplodnosti kod muškaraca. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“, prenosi „Science Alert“.

U eksperimentu je učestvovao 31 muškarac uzrasta od 18 do 35 godina. Oni su bili podeljeni u dve grupe. Prva grupa ispitanika primala je 600 miligrama ibuprofena (ekvivalent tri tablete) svakog dana tokom šest nedelja, a drugi su primali placebo.

Nakon 14 dana, kod muškaraca iz prve grupe primećeno je povećanje proizvodnje luteinizirajućeg hormona (koji proizvodi prednja hipofiza). On utiče na sintezu testosterona koji je neophodan za formiranje spermatozoida. Prevelika koncentracija tog hormona preti smanjenju proizvodnje testosterona i, kao posledica toga, dovodi do neplodnosti.

Naučnici su istakli da su njihovi ispitanici uzimali ibuprofen u umerenim dozama, tako da negativne posledice nisu bile mnogo izražene. Međutim, oni koji taj lek protiv bolova uzimaju u velikim dozama i redovno, na primer profesionalni sportisti, trebalo bi da budu pažljiviji.

(Sputnjik)