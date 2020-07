Ovih 7 stvari muškarci očekuju od žena u vezi!

Nema žene koje se nije zapitala: „Šta li on očekuje više od mene?“

Dok vi znate da ste dali 100% sebe i da ste potpuno posvećeni svojoj vezi, nešto škripi i ne ide kako treba. Ko će nam dati bolji odgovor na ta pitanja od muškaraca?

Hajde konačno da vidimo šta oni to stvarno očekuju od nas u vezi ili braku.

Iako sigurno mislite da ćemo pričati o seksualnim odnosima, varate se. U pravu ste da je muškarcima on važan, ali postoji još stvari koje oni žele, i ne znaju kako da vam to saopšte, a da ne izazovu lošu reakciju. Neki muškarci su sasvim iskreni u svojim zahtevima i odmah na početku veze kažu ženi šta od nje očekuju. Mnogi će ipak prećutati i skrivaće svoja očekivanja. Kad to sumiramo, možemo da zaključimo da se svi, manje više, osećamo jednako, bez obzira na iskustvo, pol i godine.

Očekuju nežnost

Zaista, i muškarcima je nekad potrebna pažnja, i češkanje po leđima. Možda smo postale sebične i neprestano govorimo o posvećivanju pažnje, a zaboravile smo da i njima treba više naklonosti. Bez obzira koliko ste zajedno, ne zaboravite da pokazujete koliko vam je stalo. Sitni gestovi će zameniti reči.

Očekuje motivaciju

I muškarci imaju loše dane i loše periode. To što imaju mišiće, ne znači da mogu da ponesu sav teret. Nekad mu samo treba da ga pogurate. Možda neće pričati o tome kako se oseća i koliko je slab, ali reči podrške će mu biti dovoljne.

Treba mu prostor i razumevanje

Muškarci vole da su ponekad sami. Ne morate uvek da sumnjate kada želi da se izoluje. Jednostavno, hoće da popriča sam sa sobom. To je odlično, jer je to put ka napretku. Muškarci očekuju od svojih žena razumevanje, čak i u onim danima kada mnogo greše. Nekad je teško da ih razumemo, ali možemo da pokušamo. Treba nam dosta strpljenja, ali to je najbolji mogući izbor za oboje.

Očekuju iznenađenja

Muškarci vole kada ih iznenadite. Iako su oni ti koji moraju da budu odgovorni za sitna iznenađenja, isto to očekuju i od nas. Kada mu spremite omiljeno jelo, kada ga izmasirate, kada pristanete da gledate film koji vas ne zanima, kada odete sa njim na mesto koje mu se dopada, izmamićete osmeh na njegovom licu.

Očekuju pohvalu

Nisu oni baš najbolji majstori i mnogi od njih ostave haos u kuhinji kada prave doručak, ali očekuju zahvalnost. Kada se potrudi, pohvalite ga. Zahvalite se kada vam ponese teške kese ili kada izbaci đubre. Iako su to sitnice, njima znači, baš kao i nama. Pohvalite i njegov izgled i odabir košulje. Neka se oseća lepo pored vas.

Žele manje kritika

Svi mi grešimo. Mi žene volimo da kritikujemo na sav glas i to zaista ume da demotiviše. Biće vremena za kritiku, ne morate svaki put da dramatično reagujete. Imajte na umu da je najvažnije da muškarac sam shvati gde je pogrešio i da može to sam i da promeni. Nekad im u tome uopšte ne treba naša pomoć.

Traže da im verujete

Poznato je da se poverenje gradi i da ga jedan pogrešan korak ruši. Njima je najvažnije da im verujete i da ne sumnjate u njih. Nekad su potrebne i godine kako bi vaš odnos bio pun razumevanja i poštovanja. Nemojte se baviti špijuniranjem i proveravanjem, već iskreno razgovarajte o stvarima koje vas muče i tište. Prvenstveno, muškarac sa kojim ste u vezi, treba da bude vaš saveznik i prijatelj.

Stvarajte nova iskustva, i radujte se svakom zajedničkom danu. Ne zaboravite da se čvrsta veza gradi. Ovo su stvari koje muškarci očekuju od nas i sad nam je možda jasno gde smo grešile. Srećom, sve se da ispraviti.

