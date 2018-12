Poljubac nas otkriva

Stara je priča da nas način na koji se ljubimo otkriva i mnogo toga govori o našoj ličnosti. Ako se najčešće ljubite zatvorenih očiju, to znači da ste romantični, maštoviti, senzibilni, u ljubavi verni, ali skloni idealizaciji žena. Da li je to baš tako ili je samo reč o još jednoj od zamki u koje možemo upasti?

Šta znači ako ne zatvaramo oči dok se ljubimo? Da smo sve suprotno od navedenog?

U redu, možda to što ne zatvarate oči prilikom poljupca i znači da se teško prepuštate emocijama, ali šta ima loše u tome ako želite da sve držite pod kontrolom? Nije loše biti racionalan čak i prilikom poljupca. Pored toga, ako se stalno ponašate kao da želite da nikada ne otkrijete neku svoju magičnu dimenziju, možda ćete ostaviti bolji utisak na žene. One vole kada imaju šta da otkrivaju, kada im je muškarac s kojim su blizak, ali i na neki svoj način potpuno tajnovit. Opet, to ne mora da ima veze s ljubljenjem.

Ako vam prijaju poljupci vrhovima usana, to odaje utisak nežnog i pažljivog muškarca, ali sigurno ne mora da znači da ste stidljivi. A čak i da ste stidljivi, postoji ogroman broj žena koje baš to obožavaju, jer im je dosta onih koji bez ikakvog zazora predlažu stvari na koje one ne bi pristale čak i da su veoma raspoložene (ili pijane).

Zbog toga je možda i najbolje ne razmišljati o načinu na koji se ljubite, posebno ne u toku samog poljupca, pa čak ni onda kada se s poljupcima završi. Jedino čega bi eventualno trebalo da se čuvate, i to onda kada vam je stalo do određene dame, jesu kratki i brzi poljupci u stilu „poljubi i beži“. Oni će sigurno stvoriti lošu sliku o vama u njenoj glavi. Pošto se već ljubila s muškarcem, nijednoj dami neće odgovarati da pored sebe prepozna nekoga ko se plaši vezivanja i ko nije spreman za ozbiljnu vezu.