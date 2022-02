Pošalje li vam muškarac neku od ovih 9 poruka znači da je zaljubljen u vas

Jedan od najpouzdanijih načina da „proverite“ koliko je vaš partner zaljubljen u vas predstavljaju poruke koje vam on šalje.

1. Ovo me je podsetilo na tebe

Muškarac neće uvek reći ono što misli jer se ponekad boji da bude direktan, kako bi izbegao da bude povređen. Reći će da ga je nešto podsetilo na vas, a to vam automatski može otkriti da razmišlja o vama, samo vam to govori indirektnim putem.

2. Mogu da ti pomognem u tome

Muškarci vole kada mogu da pomognu ženi. Žele da se osećaju korisnim. Ako vam nude pomoć u nečemu, onda im je zaista stalo do vas.

3. Izgledaš sjajno

Ako vam kaže da izgledate sjajno, prestanite preterano da analizirate i nagađate šta on, u stvari, misli. On stvarno misli da izgledate sjajno i želi da to znate.

4. Razgovarao sam s mamom…

Ako navede ime mame i kaže vam o čemu je razgovarao s njom, on je ili vaš najbolji prijatelj ili mu se sviđate. Muškarci obično takve stvari ne dele s bilo kim, a i retko govore o članovima porodice. Ako je otvoren za razgovor o članovima familije, onda imate njegovo poverenje.

5. Uznemiren sam/zabrinut

Ako muškarac dobrovoljno priznaje da oseća neku emociju, a to nije sreća, dovoljno je zaljubljen u vas da vam pokaže ranjivost koju obično ne otkriva.

6. Gde si? Šta radiš?

Postavlja vam pitanja o tome šta radite ili gde ste? Sviđate mu se! Sve dok to ne radi konstantno – ne uhodi vas, prenosi Prva.rs.

7. Primetio sam da…

Ako vam kaže da je primetio kada nešto radite, onda morate da znate da vas posmatra i prati ono što imate naviku da radite. On obraća ozbiljnu pažnju na to ko ste kao osoba.

8. Nedostaješ mi

Nedostajete mu? Muškarci će retko to reći ako im zaista ne nedostajete. Ako vam govori da mu nedostajete čak i ako ste u toj novoj neizvesnoj fazi, sigurno ste ugrejali njegovo srce.

9. Biću tu za tebe

Ako vam kaže da će biti tu za vas šta god da vam je potrebno, ili kada želite da razgovarate, onda on zaista želi da bude deo vašeg života i neće vas tako lako pustiti.

