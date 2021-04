Sigurno ne znate sve: Ovih 6 stvari muškarci vam nikada neće otkriti

Bez obzira koliko ste dugo u vezi ili koliko dugo živite s partnerom, postoje neke stvari o kojima muškarci ne govore. Ponekad o njima ne govore jer ne žele, a ponekad se boje kako će društvo reagovati i hoće li ih smatrati „previše ženstvenim“, piše 7wom.

Čak i ako ste upoznali svog gospodina Savršenog, sigurno postoje stvari koje o njemu ne znate.

Ovih šest stvari muškarci najčešće prećutkuju.

1. Potrebna im je podrška

Žene uvek detaljno govore svojim partnerima, o sukobima u porodici ili na poslu, o činjenici da ih je uvredila sestra ili saradnica, dok muškarci radije nečujno trpe malene zamerke i neprijatne izjave. Zbog toga, potrebna im je podrška kod kuće, tamo gde mogu da se otvore i popričaju s nekim. Neće se to uvek dogoditi, ali onda kada dođe vreme za to, budite podrška svom muškarcu.

2. Posmatraju druge žene

Oduvek je poznato da muškarci vole da „zure“ u žene, ali nemojte mu to zameriti. Ako on to radi često ili vama jednostavno to smeta, probajte da porazgovarate s njim o tome. Ponekad oni jednostavno ne mogu da pomognu sami sebi. To im je „u prirodi.“

3. Imaju fobije

Svaki čovek pažljivo prikriva svoje strahove, a to pogotovo rade muškarci. U društvu prikazani kao oni koji treba da štite svoju porodicu, kao osobe koje treba da budu neustrašive, ponekad im je teško to da priznaju, ali i oni imaju svoje strahove. Ako sam ne bude hteo da vam otkrije koji je to, posmatranjem ćete možda moći da dođete do zaključka. Jednom kada shvatite koji je to njegov strah, nemojte ga koristiti za potrebe ismevanja.

4. Razmišljaju o glupostima

Uprkos stereotipu koji postoji u našem društvu da je muški um skloniji logičnom i sistematičnom razmišljanju, zanimljivo je da u stvari i oni vole da razmišljaju o nečem „glupom.“ Nemoguće je uvek biti ozbiljan, ponekad se treba opustiti, pa nije čudno da i oni to rade.

5. Ne obraćaju pažnju na sitnice

Kao što znate, muškarci su s Marsa, a žene s Venere. Vrlo smo različiti i naš stav i odnos prema sitnicama je takođe – različit. Zato, ako vam se čini da su žene često fiksirane na pojedinosti, a da muškarci na njih ne obraćaju pažnju, to i jeste tako.

6. Imaju svoje (čudne) granice

Na primer, vaš partner često potajno uzima vaš šampon ili gel za tuširanje, ali kad mu ponudite kremu za ruke, on će samouvereno izjaviti da ga ne zanimaju ti vaši „ženski preparati“ – onda znate o čemu pričamo. Ponekad je teško razumeti koje su granice u muškom svetu, ali svakako je zanimljivo otkrivati ih.

