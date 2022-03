Znate li koji delovi muškog tela najviše privlače žene? Iznenadićete se

Svakodnevno smo okruženi fotografijama savršenih tela, a odraz u ogledalu često nije što želimo da vidimo. Takve stvari u nama znaju da probude razočaranje i manjak samopouzdanja. Ipak, svi smo mi ljudi i to je normalno. Sasvim sigurno i Kris Hemsvort na sebi vidi neke mane. Moramo shvatiti da je većina toga samo u našoj glavi, kao i da partneri to ne doživljavaju na takav način.

Osim mana, svi na sebi imamo i neke delove tela koje volimo. To mogu da budu ruke, leđa, kosa…koji god deo tela. Kako omiljene delove tela imamo sami na sebi, tako ih imamo na drugim ljudima. Često možemo čuti muškarce koji kažu da na ženi vole duge noge, pune usne, bujnu kosu. Žene takođe tako imaju omiljene stvari na muškarcu. Iako biste mislili da su ti pločice na stomaku i visina, iznenadili biste se.

Donosimo četiri dela muškog tela koji će najverovatnije zapeti za oko ženama, a moglo bi da vas iznenaditi ono što se nije našlo na listi.

1. Torzo

Prema studiji iz 2017. koju je sproveo onlajn zdravstveni servis dr. Felix, 24 posto žena smatra da su grudi najatraktivniji deo muškarca, a 13 posto se odlučilo za područje stomaka, što znači da je torzo najprivlačniji deo tela. Ali, to ne znači da se ovo odnosi samo na u teretani isklesano telo poput Adonisa, već antropolog sa Jejla Ričard Bribeskas tvrdi da je verovatnije da će žene smatrati privlačnim muškarce sa standardnim telom.

2. Oči

Bilo da je reč o ledeno plavim očima Dejvida Gandija ili čokoladnim Idrisa Elbe, žene padaju na pogled. Ali nisu sve oči iste i nije svaki pogled zavodljiv. Limbalni prsten – ili onaj deo gde se šarenica susreće s beonjačom vašeg oka – može da bude različite boje od vašeg oka. Studija Darena Pesheka sa Univerziteta u Kaliforniji iz 2011. pokazala je da se muškarci s tamnim limbalnim prstenom percipiraju kao više atraktivni.

I dok ne možete puno da uradite u vezi s veličinom svojih očiju, studija dr. Kang Lija, psihologa sa Univerziteta u Torontu, pokazala je da se ljudi s “prosečnom” veličinom i pozicijom očiju smatraju najatraktivnijim. Naši su mozgovi programirani da traže “matematički prosečne” karakteristike jer one označavaju raznolik skup gena i bolje reproduktivno zdravlje. Optimalan prostor između očiju i usta trebao bi da bude oko trećine dužine lica, a razmak između očiju trebao bi da bude nešto manji od polovine širine lica.

3. Ruke

Ovo je možda jedna od stvari koju smo očekivali, ali ipak ne u potpunosti. U studiji dr. Feliksa, ruke su dobile 19 posto glasova kao najprivlačniji deo tela muškaraca. Ipak, nisu samo veliki bicepsi ono što ih čini privlačnima. Velike, krupne nadlaktice možda su nekada bile znak alfa mužjaka, ali ovih dana žene više vole Rajana Goslinga nego Žan-Klod Van Dama.

4. Leđa i ramena

U studiji iz 2013. godine, objavljenoj u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači su došli do otkrića koje bi trebalo da utiče na vašu rutinu u teretani. Studija je od žena tražila da odaberu željeni tip tela iz prikazanih 3-D figura. Iako su se žene često odlučivale za više i bolje obdarene figure (tipično…), naučnici su takođe pronašli iznenađujući podatak – snažan odnos ramena i bokova. Drugim rečima, široka leđa u obliku slova V učiniće vas privlačnijima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.