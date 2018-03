Znate li zašto baš ovakve žene muškarci biraju za brak?

Sa nekim devojkama su godinama u stabilnim vezama, ali nikada ne pokleknu na brak. A onda se pojavi „ona prava“ i opiranje padne u vodu.

Dr Vilard Harli Džunior, autor knjige „I Promise You: Preparing For A Marriage That Will Last a Lifetime“, kaže:

„Ono zbog čega muškarac želi da se venča su hemija i strast, ali reč je i o određenim akcijama i ponašanjima koji su konkretniji nego što mislite.“

Ovo su ključne osobine koje razlikuju žene s kojima muškarci žele samo da se viđaju od onih s kojima se vide u braku.

Ona je uzbudljiva i uvek drugačija

Tip žene koju muškarac vidi kao svoju suprugu izaziva u njemu osećanje uzbuđenja i iščekivanja.

„Ona je spontana i pomalo nepredvidljiva. Ima različite interese i otkriva različite aspekte svoje ličnosti. Ne dopušta da joj je život statičan“, objašnjava dr Alon Grač, autor knjige „If Love Could Think“.

Zaista voli seks

Kada se žena trudi da u seks uključuje i telo i um, ona u muškim očima automatski prelazi iz pozicije devojke u devojku za brak.

„Muškarci žude za erotičnim seksom, ali i žele seks s emocijama koji ih duboko povezuje s partnerkom“, kaže Grač.

Još nešto navodi muškarce da razmišljaju o braku: kada se žena konstantno trudi da održi strast.

„Najveći strah muškarca je da će odličan seks zbog kog je pomislio da ste vi njegova buduća žena jednog dana pasti u drugi plan“, objašnjava dr Daglas Vajs, autor knjige „7 Love Agreements: Decisions You Can Make On Your Own to Strengthen Your Marriage“.

Jasno daje do znanja da on nije njen ceo svet…

Muškarcu laska kada shvati da njegova devojka misli najbolje o njemu, ali mu je manje privlačno ako shvati da je on njen ceo svet.

Zato devojka koja zadrži svoju nezavisnost i kad veza postaje ozbiljna definitivno ima osobine supruge.

„Žena koja potpuno zavisi od muškarca je nešto zastrašujuće za njega“, kaže Grač.