Baza računarstva u oblaku u severozapadnoj Kini ubrzava širenje

JINČUAN, 6. decembra (Sinhua) – U „cloud“ računarskom centru industrijskog parka Džongvej u autonomnom regionu Ningsia Hui na severozapadu Kine, rad na proširenju ogromnog kompleksa centara za podatke i „cloud“ tehnologiju u punom je jeku.

Projektovanje i izgradnju kompleksa sprovodi kompanija Prva kineska metalurška grupa (China First Metallurgical Group Co. Ltd) i pokriva površinu od oko 3.530 hektara. To će biti jedan od osam najvećih integrisanih centara za podatke u Kini.

Kako prenosi Sinhua, u zgradi broj 1 kompleksa koji je iznajmio Čajna unikom (China Unicom) 1.500 servera radi maksimalnom brzinom danju i noću.

„Održavamo temperaturu u radionici na 23 stepena Celzijusa i vlažnost na 30 procenata kako bi mašine mogle da rade stabilno“, rekao je Vang Điajing koji radi Čajna unikomu i zadužen je za održavanje opreme u prostoriji.

Džongvej, grad sa istrijom dugom oko 2.500 godina graniči se i sa Žutom rekom i sa pustinjom Tenger. Nekada je njegova privreda skoro u potpunosti zavisila od poljoprivrede.

Nakon što su kompanije poput Amazona i MCC (Meili Cloud Computing Industri Investment Co., Ltd) uspostavile svoje operativne centre u gradu 2013. odnosno 2016. godine, lokalna uprava je ubrzala korišćenje lokalnih resursa zelene energije i pustinjskog zemljišta kako bi izgradili centar za podatke i „cloud“ tehnologiju na nacionalnom nivou.

Politika grada da favorizuje kompanije koje se bave „cloud“ tehnologijom je u skladu sa nacionalnom strategijom premeštanja nekih podataka, „cloud“ centara i infrastrukture za integraciju podataka u zapadne regione Kine.

Novonastali klaster industrije „cloud“ tehnologije, zauzvrat, može pomoći gradu da se izgradi u preteču digitalne ekonomije.

„Džongvej ima dobro sveukupno okruženje za investiranje i malo košta za rad kompanije. Zbog toga smo odlučili da otvorimo našu filijalu u gradu“, rekao je Jang Sičao, izvršni direktor za investicije u Hotaun grupi (Hotwon Group). Kompanija je kineski dobavljač rešenja za data centar i implementator održivih ekosistema podataka.

Trenutno se sedam specijalizovanih računarskih kompanija i 200 povezanih kompanija smestilo u bazu „cloud“ centra. Džngvej je takođe uložio više od 10 milijardi juana (oko 1,43 milijarde američkih dolara) za dalje širenje baze.

Očekuje se da će operativni kapacitet baze omogućiti 700.000 servera u upotrebi, uz rast kapaciteta od 20 procenata na godišnjem nivou, navode lokalni zvaničnici.

„Možemo da radimo za 90 odsto kompanija za velike podatke i „cloud“ tehnologiju širom zemlje“, rekao je Mai Jandžou, potpredsednik regionalne vlade Ningsije.

Još jedna prednost kojom se Ningsija može pohvaliti u smislu razvoja „cloud“ računarske industrije su njeni obilni resursi zelene energije, sa okeansko plavim fotonaponskim poljima koja su njeno novo geografsko obeležje.

„Očekuje se da će do 2025. godine stopa iskorišćenja obnovljive energije dostići 65 odsto u Ningsiji. Trenutno je u Džongveju već zabeležena stopa korišćenja obnovljive energije koja prelazi 97,6 odsto“, rekao je Hao Liuhu, zamenik direktora regionalne komisije za razvoj i reforme.

