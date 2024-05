Boing ponovo prevozi astronaute u svemir, moguć i svemirski turizam

Posle više godina odlaganja Boing će u ponedeljak prevesti posadu u Međunarodnu svemirsku stanicu u orbiti oko Zemlje – saopštila je danas ta američka aeronautička kompanija .

To će biti prvi let Boingove kapsule Starlajner s posadom koju će činiti dva pilota NASA-e koji će testirati kaspulu tokom probne vožnje i jednonedeljnog boravka u Svemirskoj stanici. Kapsula bi trebalo da stigne do svemirske stanice za oko 26 časova.

Pod uslovom da proba prođe dobro, NASA će naizmenično koristiti usluge Boinga i SpejsEksa Ilona Maska da bi astronaute slala do Međunarodne svemirske stanice i vraćala iz nje.

NASA se za prevoz astronauta obratila američkim kompanijama pošto su „penzionisani“ „spejs-šatlovi“. SpejsEks ilona Maska obavio je devet takvih putovanja za NASA-u od 2020. godine, dok je Boeing imao samo dva probna leta.

NASA je dala Boingu više od četiri milijarde dolara za razvoj kapsule, dok je SpejsEks dobio 2,6 milijardi dolara.

Boingova kapsula Starlajner, visoka oko tri metra i prečnika 4,5, može da primi do sedam ljudi, mada će NASA posade obično imati četiri.

U predhodna dva test leta Starlajnera nije bilo posade. Prvi test 2019. godine naišao je na problem sa softverom, pa prazna kapsula nije mogla da stigne do Stanice, a tokom drugog testa prošle godine pojavio se problem sa slabim padobranom za prizemljenje i ugradnjom zapaljivog materijala što je trebalo popraviti ili ukloniti.

Starlajner će poneti raketa „Atlas V“ kompanije „United Launch Alliance“ sa stanice Svemirskih snaga SAD Kejp Kanaveral. To će biti prvi put da se astronauti voze Atlasom od NASA-inog projekta Merkur, počevši od Džona Glena kada je postao prvi Amerikanac koji je 1962. godine kružio oko Zemlje. Šezdeset dve godine kasnije, ovo će biti 100. lansiranje „Atlasa V“ koji koristi se za podizanje satelita i svemirskih letelica.

Kapsule obe kompanije su autonomne i za višekratnu upotrebu. Za razliku od SpejsEks Dragonsa, Starlajner ima tradicionalne ručne kontrole i prekidače pored ekrana osetljivih na dodir i, po astronautima, više liči na NASA-ine Orion kapsule za misije na Mesec. Astronauti će nakratko preuzeti ručnu kontrolu na putu do Svemirske stanice.

Jedna velika razlika je na kraju, pri povratkju na Zemlju: Starlajner sleće na tlo s vazdušnim jastucima sa amortizacijom, dok Dragon pada u more.

Boing je najavio šest putovanja Starlajnerom za NASA nakon ovog, a okleva da kaže da li postoje planovi za moguće turistička putovanja Starlajnerom u svemir, ali nije isključilo takvu mogućnost.

(Beta)

