Brojevi telefona Fejsbuk korisnika prodaju se za 20 dolara?

Baza podataka puna telefonskih brojeva korisnika Fejsbuka našla se u rukama sajber kriminalca, koji ih prodaje putem Telegram bota, navodi Motherboard.

Čovek koji se iza svega nalazi tvrdi da ima podatke 533 miliona korisnika, a oni su procureli zbog ranjivosti Fejsbukovog sistema, koja je sanirana 2019, prenosi Startit.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021