Sporo vam se puni telefon? Ne nosite ga odmah u servis, probajte neke od ovih saveta

Proces punjenja telefona nije stvar o kojoj često razmišljamo – dovoljno je da utaknemo kabl i sačekamo da se napuni. Ipak, pametni telefoni su komplikovani džepni kompjuteri i jednog dana se možete naći u situaciji da vaš telefon odbija da se puni, a vas ostavi da se češkate iza ušiju i čudite u čemu je problem. Srećom, ne morate odmah potrčati u servis kada se to dogodi, jer problem možda ima jednostavno rešenje i možete ga otkloniti u udobnosti svog doma. Dakle, pre nego pribegnete poslednjoj opciji, pokušajte neke od sledećih stvari:

1. Restartujte telefon

Pre nego što počnete da pretražujete internet o mogućim uzrocima, probajte da restartujete svoj uređaj. Ovaj savet je zapravo primenjiv na svaki problem koji imate sa bilo kojim uređajima i treba da bude prva stvar koju ćete pokušati.

Restartovanje će „ubiti“ sve pozadinske procese i moglo bi da reši problem sa punjenjem mobilnog telefona. Ovaj proces takođe osvežava osnovne komponente vašeg uređaja u slučaju da se jedna od njih „zbuni“ tokom obavljanja zadataka. Ukoliko ne znate kako da restartujete svoj uređaj, jednostavno držite dugme za paljenje i gašenje dok vam se ne pojave opcije koje možete da odaberete. Izaberite „restart“, odnosno „pokreni ponovo“ ukoliko koristite srpski jezik na telefonu.

2. Pokrenite bezbedni režim

Ako se vaš telefon i dalje ne puni nakon restartovanja, kao sledeći korak, pokušajte da pokrenete telefon u bezbednom režimu (Safe Mode). U suštini, ovaj režim je okruženje koje ograničava vaš telefon samo na aplikacije sa kojim je prvobitno isporučen. To znači da sve aplikacije koje ste naknadno instalirali neće raditi u bezbednom režimu.

Ako možete da punite telefon u bezbednom režimu, krivac je neka od naknadno instaliranih aplikacija. Kada potvrdite da je ovo problem, potrebno je da restartujete svoj uređaj kako biste se vratili u normalan režim, a zatim obrišite neku od nedavno instaliranih aplikacija. Ukoliko vaš telefon i dalje odbija da se puni – vratite ga na fabrička podešavanja.

Pokretanje bezbednog režima nije isto za sve uređaje. Neki uređaji zahtevaju da držite dugme za paljenje i gašenje dok vam se ne prikažu opcije, a zatim da prstom nekoliko sekundi držite opciju za gašenje (Power Off), nakon čega će vam telefon saopštiti da će ući u bezbedan režim, a na nekim telefonima je potrebno da ugasite svoj uređaj, pa da ga upalite držeći dugme za paljenje i gašenje i dugme za pojačavanje zvuka u isto vreme.

3. Uverite se da nije softverska greška

Ako se vaš telefon ne puni, iako kaže da se puni, ili se puni, ali ne pokazuje da to čini – to može biti softverska greška. Instaliranje aplikacije koja se zove Ampere će vam jednom za svagda reći da li struja dolazi do vašeg telefona. Ampere je jednostavna aplikacija koja vam omogućava da vidite kojom brzinom se vaš telefon puni ili prazni u bilo kom trenutku, a takođe dolazi sa nekoliko drugih funkcija koje bi vam mogle biti korisne i u ovoj aplikaciji možete čak proveriti da li je baterija vašeg telefona u dobrom stanju. Kada instalirate Ampere, povežite telefon sa izvorom napajanja, a zatim pokrenite aplikaciju i pogledajte da li se vaš telefon puni. Ako se puni, a ne prikazuje ikonicu za punjenje, onda je ovo uobičajena softverska greška koja će verovatno biti otklonjena u nekom od sledećih ažuriranja operativnog sistema. Sa druge strane, ako se telefon ne puni, onda i ovo može biti softverska greška. Vratite telefon na fabrička podešavanja i pokušajte ponovo.

Ako ne želite da instalirate aplikaciju, drugi način da testirate ovaj problem je da isključite telefon, a zatim utaknete kabl za punjenje. Ako se vaš uređaj napaja, na ekranu će to biti vidljivo.

4. Očistite USB port

Ako ste ustanovili da restart, aplikacije ili sam softver uređaja nisu krivci, preostalo vam je da proverite da li je u pitanju USB port. Telefoni veliku većinu svog vremena provode u našim džepovima, pa nije retkost da se u otvoru na dnu našeg uređaja nađe velika količina neželjene prljavštine koja može sprečavati da punjač ostvari dobar kontakt. Kako biste proverili vaš USB port, okrenite donju stranu svog uređaja prema jakom svetlu i pokušajte da vidite šta se unutra krije. Ukoliko primetite da se prljavština nakupila u njemu, moraćete da ga očistite. To možete učiniti nekim predmetom koji može da prodre unutra, ali morate biti veoma pažljivi, kako ne biste oštetili kontakte.

5. Promenite utičnicu

Ukoliko ne možete da utvrdite da je problem u samom telefonu, možda su u pitanju eksterni faktori. Na primer, možda u utičnici u koju utačinjete svoj punjač jednostavno nema struje. Pokušajte sa drugom utičnicom, idealno na drugom kraju svog doma u slučaju da je pao osigurač.

6. Promenite punjač

Ukoliko vaš telefon odbija da se puni i na drugim mestima, možda je problem u vašem punjaču. Punjači u sebi sadrže komplikovanu elektroniku i nisu imuni na kvarove, pa vaš problem može biti rešen korišćenjem drugog punjača.

Ukoliko nemate drugi punjač i nemate od koga da pozajmite, ne zaboravite da se vaš uređaj može puniti i preko računara. Utaknite drugi kraj kabla u USB port računara i proverite da li se išta dešava.

