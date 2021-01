DW: Izbacivanje Trampa sa društvenih mreža – suviše jednostavno rešenje

Glavna urednica Dojče velea (Deutsche Welle) Manuela Kasper-Kleridž (Kasper-Claridge) ocenila je danas odluku Fejsbuka i Tvitera o suspenziji naloga odlazećeg američkog predsednika Donalda Trampa kao akciju kojom se društvene mreže izvlače od odgovornosti.

„Vreme je da ovu faktičku moć Fejsbuka, Tvitera i pretraživača poput Gugla shvatimo ozbiljno i uredimo ih demokratski i efikasno. Jer i oni moraju da budu odgovorni“, dodala je Kasper-Kleridž.

Tramp je svoje naloge koristio kao oružje protiv neistomišljenika, dok su govor mržnje i lažne vesti bili njegovi zaštitni znaci, navedeno je u tekstu.

„Ako želite slobodu govora – morate da se pomirite sa slobodom govora. Ne govorimo sada o govoru mržnje ili lažnim vestima – to mora biti identifikovano i označeno ili izbrisano. To je zadatak platformi koji su one, doduše nevoljno, počele da obavljaju poslednjih meseci“, ocenila je urednica.

Kao primer je navela slučaj u maju kada je Tviter prvi put zakačio upozorenje na dva Trampova tvita. Od tada je sve više postova imalo upozorenja ili čak bilo izbrisano. Svi su tada mogli da vide koliko su neke izjave Donalda Trampa bile neutemeljene i opasne. To je dakle bila dobra stvar.

Medjutim, gašenje njegovog naloga je previše lako rešenje – operateri platformi izmiču svojoj odgovornosti, smatra ona.

„Čak i bez Donalda Trampa, milioni lažnih vesti, govora mržnje i propagande kruže na njihovim platformama. S obzirom na to, Tviter, Fejsbuk i drugi moraju konačno da ispune svoju društvenu obavezu – moraju dosledno brisati i po potrebi klasifikovati i identifikovati lažne vesti“, dodala je ona.

Prema njenim rečima, nije demokratski, a ni znak pluralizma, da nekoliko šefova kompanija dominiraju na tržištima i koriste svoju moć da odlučuju o slobodi izražavanja.

DW je podsetio da je Nemačka preduzela prve korake i 1. januara 2018. godine na snagu je stupio zakon (NetzDG) prema kojem su društvene mreže dužne da se bore protiv uznemiravanja i lažnih vesti.

Zakon je pozdravila Komisija EU, a Fejsbuk i druge društvene mreže u Nemačkoj morale su da zaposle stotine „moderatora sadržaja“ da nadgledaju postove i po potrebi ih brišu.

Izbacivanje Donalda Trampa sa društvenih mreža definitivno nije pravi put, jer tehnološkim Golijatima omogućava da izbegnu svoju odgovornost, dodao je DW.

(Beta)

