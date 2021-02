Fejsbukov potez rasplamsao vatru

Kompanija Fejsbuk je saopštila da je na svojoj društvenoj mreži blokirala sav medijski sadržaj u Australiji zbog nacrta novog zakona, što znači da Australijanci ne mogu da čitaju medijske izveštaje na Fejsbuku, bilo da su sa domaćih ili stranih sajtova. Ta odluka pokrenula je burnu raspravu u javnosti.

„Akcije koje smo preduzeli tiču se zabrane plasiranja medijskog sadržaja, pa korisnici iz Australije ne mogu da dele ili vide australijske ili međunarodne vesti“, rekao je portparol kompanije Fejsbuk.

Kontroverzni potez Fejsbuka dolazi nakon što Kanbera, prema predlogu novog zakona, zahteva da Fejsbuk i druge kompanije plaćaju kreatorima vesti za njihov sadržaj. Zakon bi takođe primorao tehnološke kompanije da budu transparentnije u pogledu algoritama koji pomažu u uređivanju vesti na njihovim platformama.

Kembel Braun iz kompanije Fejsbuk izjavio je da nacrt zakona ne uzima u obzir temeljnu prirodu odnosa između platforme i medija, ističući da društvene mreže ne kradu vesti.

Premijer Australije Skot Morison uzvratio je rečima da je zabrana arogantna i razočaravaća odluka Fejsbuka koja je sprečila naloge australijske vlade na toj društvenoj mreži da pruže osnovne informativne usluge.

Stručnjaci, političari i korisnici interneta podeljeni su po ovom pitanju, neki su zauzeli Morisonov stav, dok su drugi tvrdili da Fejsbuk nije imao drugog izbora.

It happened: Facebook just went off the deep end in Australia. They are blocking *all* news content to Australians, and *no* Australian media can post news.

This is what showdowns between states and platforms look like. It's deplatforming at scale.

https://t.co/UgaTWePO66

— Kate Crawford (@katecrawford) February 17, 2021