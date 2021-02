Ford pravi novi električni automobil na platformi Folksvagena

Ford je objavio da će u Evropi napraviti novi električni automobil koristeći Folksvagenov mehanički okvir – platformu za vozila na baterije, i da će potrošiti milijardu dolara na obnovu fabrike u Nemačkoj za proizvodnju automobila s nultom emisijom.

Predsednik Forda u Evropi Stjuart Rouli rekao je danaas novinarima da će fabrika u Kelnu izgraditi jedan model električnog putničkog vozila koje bi na tržište izašlo sredinom 2023. godine, a moguće je da će se tamo proizvoditi još jedan model.

Rekao je da je to deo Fordovih napora da do 2024. godine ponudi potpuno električne ili gas-električne verzije svih putničkih vozila u Evropi, a sva će biti potpuno električna do 2030. Ta kompanija predvidja da će do 2030. godine dve trećine njene prodaje komercijalnih vozila u Evropi biti električna ili s hibridnim pogonom.

Sporazum s Folksvagenom koji omogućava upotrebu mehaničkog okvira te nemačke kompanije za električne automobile, poznat pod nemačkom skraćenicom MEB (modularni električni set alata) omogućava Fordu da iskoristi ogromna ulaganja Folksvagena u električne automobile dok se sva industrija preusmerava na vozila sa nultom lokalnom emisijom zagadjenja.

Folksvagenova platforma koristi standardne mehaničke osnove kao što su baterija, točkovi i osovine koje se mogu prilagoditi za proizvodnju različitih modela vozila.

Proizvođači automobila u Evropi moraju prodati više električnih vozila da bi ispunili nove, niže granice emisije ugljen-dioksida, glavnog gasa koji izaziva globalno zagrevanje. Ako proizvođači ne drže prosečnu emisiju čitave svoje flote ispod granice, platiće velike kazne. Rouli je rekao da Ford moože da izbegne novčane kazne.

Ta kompanija je rekla da su komercijalna vozila ključ rasta i profitabilnosti u Evropi, uz nove proizvode i usluge kroz savezništvo sa Folksvagenom i zajedničkim ulaganjem Forda – kompanijom Otosan u Turskoj.

Najavljena investicija koja će se izvršiti do 2025. godine, među najznačajnijim je Fordovim za više od jedne generacije i „podvlači našu posvećenost Evropi i modernoj budućnosti“, rekao je Rouli.

Ford je rekao da investicija u fabriku u Kelnu, sa više od 4.000 radnika, kreće pošto su se evropske operacije Forda vratile na dobit u četvrtom kvartalu 2020. godine.

Ta investicija je deo Fordovog cilja da potroši najmanje 22 milijarde dolara na električna vozila od 2016. do 2025. godine.

(Beta)

