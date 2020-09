Gasi se jedna od najpopularnijih igrica na Fejsu, omiljena i u Srbiji

„Farmvil“, jedna od najpopularnijih igara na Fejsbuku, kojom su vreme prekraćivali i brojni građani Srbije, biće ugašena, saopštio je izdavač, kompanija „Zinga“.

The original FarmVille on Facebook is shutting down at the end of the year https://t.co/IcOWZzGh9J pic.twitter.com/quWu4Roona

— The Verge (@verge) September 28, 2020