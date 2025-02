Haker otkrio kako može pristupiti bilo čijem računaru: ‘Zaista je jednostavno’

Tamna strana interneta, poput dark veba i načina na koji zlonamerni softver ulazi u vaše uređaje, može biti zastrašujuća. Međutim, „etička“ objašnjenja hakera o tome kako sve to funkcioniše mogu naučiti ljude kako da budu oprezniji u pogledu bezbednosti na mreži.

Kada shvatite koliko je lako hakovati, možda ćete želeti da bacite laptop. Zanimljivo je da samo jedan kabl može da vam omogući pristup bilo kom sistemu, ako znate kako da ga koristite.

Hakeri lako „provaljuju“ u tuđe računare

Haker je u YouTube video snimku objasnio kako mu PCB (štampana ploča) u kablu omogućava da hakuje bilo koji sistem bežičnim povezivanjem sa laptopom ili računarom na koji je priključen. Kablovi mogu biti bilo kog oblika, bilo da se radi o USB, USB-C ili čak tradicionalnim kablovima za iPhone.

Stručnjak za bezbednost i InfoSec Majk Grover proizveo je moćni O.MG kabl, čiju funkciju je objasnio u emisiji Šona Rajana. Ovaj kabl mu omogućava da snima pritiske tastera i preuzima uređaje pomoću daljinskih komandi.

Grover objašnjava da kabl može da uradi sve što može dok sedi za računarom, na tastaturi, uključujući instaliranje malvera ili bilo šta drugo. Mali implant mu omogućava pristup povezanom uređaju na udaljenosti do 300 metara jer stvara Wi-Fi pristupnu tačku za pristup.

„Kada se USB kabl zameni, pritisak na tastere može da se presretne, što je zaista korisno“, rekao je on i dodao da je takođe lako doći do lozinke. On je objasnio da iako hakeri mogu da pozovu osobu i prete joj, postoji efikasniji način sa njegovom kablom.

„Jednostavno se povuče sa linije i ljudi će ukucati tu lozinku svaki put kada se prijave na računar, koju će haker videti na daljinu i onda kreirati nov payload. Recimo da ljudi idu na ručak ili uveče i kada hakeri znaju da nisu za računarom, kabl će automatski otključati računar i omogućiti im da rade sve loše stvari koje žele.

Kupujte kabl od ovlašćenih prodavaca kako biste osigurali kvalitet i bezbednost proizvoda i uvek instalirajte zaštitu od malvera na svoj uređaj, to je najbolja opcija za zaštitu vaših podataka i privatnosti, piše LadBible.

