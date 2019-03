I vama se baterija smartfona brzo prazni? „Naterajte“ je da traje!

Svakome telefon radi drugačije. Neki ga srećnici pune svaki drugi dan, neki ga skoro nikad ne skidaju sa struje. Puno je tu faktora u igri: koliko često i za šta ga koristite, koliko vam je aplikacija uključeno, koliki je kapacitet baterije i njena starost.

U vreme kad je energija skupa, a stalna dostupnost obaveza, treba znati upravljati baterijom vašeg mobilnog telefona kako bi bila što učinkovitija i radila što duže.

Pametni telefoni gotovo isključivo koriste litijum jonske baterije (Li-ion), jer one nude najprihvatljivije rešenje za različite funkcije, usluge i veze koje korisnici pametnih telefona očekuju od operativnih sistema. Kapacitet baterije svakodnevno se smanjuje stalnom upotrebom, ali koji sve faktori utiču na vek trajanja baterije? Starost baterije je najvažnija, jer to može uticati na maksimalni naboj. Studija iz 2010. pokazala je da se s početnim kapacitetom od 88-94% trajanje baterije nakon 250 punjenja smanjuje na 73-84%.

Treba li ga sasvim isprazniti?

Neki su uvereni da je povremeno pražnjenje baterija najbolji način da se održi njen dugi vek. Upravo obrnuto, izbegavanje potpunog pražnjenja i redovno punjenje najbolji je način da baterija vašeg uređaja radi duže. Međutim, to ne znači da bateriju ne bi trebalo potpuno isprazniti svakih nekoliko meseci. Time se hardveru uređaja omogućuje ponovno kalibriranje kapaciteta. I temperatura prilično utiče na trajanje baterije, čak i povremena upotreba u vrućim uslovima brže će isprazniti bateriju.

Kako produžiti vreme između punjenja?

Postoje razni načini na koje biste mogli produžiti vreme između dva punjenja baterije. Nažalost, oni gotovo uvek znače pristajanje na kompromise i smanjivanje funkcionalnosti uređaja. Za početak, proverite da li se ekran sam isključuje nakon nekog vremena, najbolje nakon 30 sekundi, najviše minuta. Takođe, možete onemogućiti vibriranje telefona, prilikom poziva ako je uključen i zvučni signal, ali i prilikom pokretanja nekog softvera. Tako ćete uštedeti bateriju i produžiti njen vek.

Održavanje napunjenosti baterije pametnog telefona što je duže moguće nije samo ekološki prihvatljivo, već je i finansijski opravdano. Možda ćete nešto uštedjeti ako ćete bateriju pametnog telefona puniti preko akumulatora u automobilu umesto da je kod kuće uključujete u struju. No, shvatanje koje usluge i funkcije najviše utiču na snagu baterije i preduzimanje koraka kako bi se to smanjilo, najbolji su način povećanja trajanja baterije.

A što se tiče same baterije, redovno je punite do kraja i povremeno je ispraznite do kraja kako biste joj produžili život. A kad je ne koristite, čuvajte je na hladnom mestu, daleko od izvora toplote, piše Tportal.

(N1 Zagreb)