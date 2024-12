Kineski naučnici pioniri u prilagođavanju uzgoja useva uslovima globalnog zagrevanja

Kako uzgoj useva sposobnih da se prilagode klimatskim promenama postaje sve važniji, kineski naučnici su u prelomnoj studiji identifikovali novi pristup koji značajno poboljšava produktivnost useva u uslovima visokih temperatura, piše Sinhua.

Povećanje globalne temperature za dva stepena Celzijusa moglo bi značajno povećati prosečne gubitke useva za tri do 13 procenata, što naglašava hitnu potrebu za razvojem sorti otpornijih na toplotu kako bi se rešili budući izazovi u oblasti bezbednosti hrane.

Istraživači sa Instituta za genetiku i razvojnu biologiju pri Kineskoj akademiji nauka upotrebili su inovativni alat za gensko uređivanje kako bi ubacili element otpornosti na toplotni stres u gen paradajza nazvan LIN5. Ova modifikacija pojačava izražavanje gena pod toplotnim stresom i smanjuje nedostatak šećera u plodovima pri visokim temperaturama.

Testovi sprovedeni u različitim sezonama i lokacijama, uključujući staklenike i otvorena polja, pokazali su da je ova strategija povećala prinose paradajza za 14 do 47 procenata u normalnim uslovima i za 26 do 33 procenta pod toplotnim stresom, sprečavajući 56 do 100 procenata gubitaka prinosa izazvanih toplotom, navodi se u studiji objavljenoj nedavno u časopisu Sel (Cell).

Pored toga, eksperiment tima na pirinču pokazao je da ovaj metod genetskog inženjeringa može povećati proizvodnju pirinča za sedam do 13 procenata u normalnim uslovima, i za 25 procenata pod toplotnim stresom, smanjujući 41 procenat gubitaka prinosa uzrokovanih visokim temperaturama.

Ovi eksperimenti su efikasno poboljšali otpornost useva na klimatske promene i otvorili novu eru dizajna visokoprinosnih i stabilnih useva prilagođenih klimi, tvrde istraživači.

Pariski sporazum, objavljen 2015. godine, postavio je ciljeve za ograničavanje globalnog zagrevanja na znatno ispod dva stepena Celzijusa iznad nivoa pre industrijske revolucije, uz napore da se ono ograniči na 1,5 stepen do kraja ovog veka.

