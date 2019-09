Naučnici najzad rešili višedecenijsku misteriju

Ako ste ikada probali da polomite špagete, verovatno ste primetili da je nemoguće polomiti ih na dva dela. Dugo niko nije znao odgovor na pitanje zašto se to dešava, ali naučnici konačno imaju rešenje ove “misterije”…

Kada proučavate fiziku, u obavezi ste da da pokušate da nađete odgovor na neke od vodećih misterija univerzuma. Šta je bilo pre Velikog praska? Šta se nalazi unutar crne rupe? Da li je moguće polomiti špagete na tačno dva dela?

Sa poslednjom nedoumicom ste verovatno imali prilike da se susretnete u kuhinji. Zbog čega gotovo uvek kada pokušate da podelite špagete na pola, one puknu na tri ili više delova? Ovaj fenomen zbunjuje naučnike već decenijama. Čak je i dobitnik Nobelove nagrade Ričard Fajnman, koji je pomogao da se napravi atomska bomba tokom Drugog svetskog rata, proveo dobar deo noći u svojoj kuhinji lomeći špagete i tražeći objašnjenje.

Frajnman je ipak ostao bez odgovora, ali zahvaljujući novoj studiji, nedavno objavljenoj u Zborniku Nacionalne akademije nauka Amerike (the Proceedings of the National Academy of Sciences), najzad imamo odgovor na ovo višedecenijsko pitanje.

Uz pomoć nekih matematičkih modela i robota za savijanje špageta, tim matematičara sa Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) otkrio je da je zapravo moguće polomiti špagete na tačno dva dela, ali, naravno, postoji caka.

Naime, naučnici su uzeli dve stege i uvijali špagete za gotovo 360 stepeni i onda ih polomili na samo dva dela! Uvijanje je sprečilo da se špageta prilikom lomljenja onako snažno izvije na suprotnu stranu i pukne.

Iako deluje kao besmisleno istraživanje, naučnici tvrde da je ovo višedecenijsko pitanje sasvim legitimno jer pronalaženjem odgovora na njega učimo o materijalima i elastičnosti. Pucanje je u prirodi čest proces, koji se dešava na primer tokom zemljotresa, rušenja zgrade, frakture kosti, padanja stabala i slično, a shvatanje i kontrolisanje tih procesa može biti i te kako važno za čoveka.

Ovo nemojte probati kod kuce!

