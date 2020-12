Novo kinesko čudo, mobilni telefon koji menja veličinu ekrana (video)

Kineska kompanija Opo je, u saradnji sa japanskim dizajnerskim studijem Nendo, osmislila „klizni“ telefon koji menja obim onako kako vam odgovara, u zavisnosti od trenutne potrebe.

Može da se preklopi, baš kao i ostali telefoni „na preklop“ na tržištu, a može i da se delimično otvori, u zavisnosti od toga da li vam je potrebna veća ili manja površina ekrana.

Sliding one fold up exposes 40 mm of the screen with simple functions that don’t need a full screen. These are ideal for applications like call history, notifications, and music player interfaces. #OPPOxnendo pic.twitter.com/sEfTVspPPs

