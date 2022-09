Odmah ih obrišite: Ove popularne aplikacije na Androidu mogu hakovati vaš telefon

Većina aplikacija za Guglov operativni sistem su korisne ili barem zabavne. Ali, ima i zlonamernih.

Iako se situacija poboljšala zadnjih godina, u Guglovoj prodavnici aplikacija Play i dalje je moguće naći softver koji nije bezbedan i koji može biti zloupotrebljen za praćenje i hakovanje vašeg uređaja, kao i za pokušaje prevare, prenosi tportal.

Evo pregleda nekih od njih.

QuickPic Gallery

Galeriju za fotografije s pristojno velikom bazom korisnika 2015. godine preuzela je kineska kompanija Cheetah Mobile i počela da je koristi za prebacivanje korisničkih podataka na sopstvene web servere.

Aplikacija je uklonjena iz Playa 2018. godine, ali se ponovo pojavila već 2019. Danas ima na stotine verzija pa je teško razaznati koja je izvorna. Stoga je najbolje ne instalirati je uopšte.

ES File Explorer

Nekad jedna od najpopularnijih aplikacija za upravljanje datotekama sad je puna bloatwarea i oglašivačkog softvera, a i stalno pokušava da nagovori korisnike na preuzimanje dodatnih aplikacija.

Iz prodavnice Play izbačena je 2019. godine zbog prevare putem oglasa. Naime, automatski je kliktala oglase bez znanja korisnika. Izbegavajte je u svakom obliku.

UC Browser

Najpopularniji veb pretraživač za mobilne uređaje u Kini i Indiji šalje korisničke upite za pretraživanje u Yahoo Indija i Google bez zaštite enkripcijom. Takođe bez enkripcije šalje brojeve IMSI i IMEI, Android ID i Wi-Fi MAC adresu Alibabinom analitičkom alatu Umeng, a korisničke geolokacijske podatke Alibabinom alatu za mapiranje AMAP.

CLEANit

Iako je instaliran deset miliona puta i ima 85 posto četvorki i petica među ocenama, ovog ‘čistača’ treba izbegavati jer to što radi više šteti vašem pametnom telefonu nego što mu koristi, piše Make Use Of.

Hago

Aplikacija za brbljanje i igranje igara u stvarnom vremenu sama po sebi ne predstavlja bezbednosni rizik. Ali, nudi mogućnost zarade novce igranjem i učestvovanjem, što može biti sumnjivo. A i to što nudi podsticaje za instalaciju mimo Playa ne uliva poverenje.

DU Battery Saver & Fast Charge

Još jedna aplikacija s ogromnim brojem preuzimanja i pozitivnih recenzija (7,6 miliona s ocenom pet) problematična je zbog toga što ne može uticati na brzinu punjenja vašeg uređaja (iako tvrdi kako može). Ali vas zato zasipa oglasima i lažnim grafikama o tome šta i kako radi. Izbačena je iz prodavnice Play u aprilu 2019.

Dolphin Web Browser

Veb pretraživač bez oglasa i s podrškom za Flash i HTML 5 skupio je više od 50 miliona preuzimanja. Ali, prati vas i šalje podatke o vama bez vašeg znanja i dozvole, uključujući i one o anonimnim pretragama. Pa čak i ako koristite virtualnu privatnu mrežu otkriće adresu koju je vašem uređaju dodelio pružalac usluga pristupa internetu. Obrišite je odmah.

Clean Master

Pre no što je uklonjena iz Play store-a 2019. godine ova je aplikacija imala 600 miliona korisnika i 26 miliona recenzija s ocenom odličan. Ali, iza nje stoji Cheetah Mobile, što znači gomilu oglasa, suvišnog softvera i nagovaranja na instalaciju drugih aplikacija.

Uz to, ne radi ništa korisno – Android već neko vreme sasvim dobro optimizuje upravljanje radnom memorijom vašeg pametnog telefona.

Stoga je treba izbegavati. Kao i praktično sve antivirusne aplikacije, osim ako ne nameravate da instalirate softver mimo Playa ili omogućite slobodan pristup ključnim delovima Androida na vašem pametnom telefonu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.