Otkrivena DŽINOVSKA planeta – tri puta veća od Zemlje (video, foto)

Naučnici američke agencije NASA saopštili su na redovnom godišnjem skupu u Sijetlu da je satelit Tes otkrio novu planetu van Sunčevog sistema koja je tri puta veća od Zemlje.

. @NASA_TESS 🛰 has found three confirmed #exoplanets 🔵🔴⚫️, or worlds beyond our solar system, in its first three months of observations. https://t.co/FSxQM775mN pic.twitter.com/bIrSHsznER

Novootkrivena planeta, nazvana HD 21749, smeštena je u sazvežđu Retikulum i kruži oko svetle, patuljaste zvezde koja je od Zemlje udaljena 53 svetlosne godine.

Prema prvim analizama, novootkrivena planeta ima najduže orbitalno razdoblje među planetama koje je do sada identifikovao Tes. Nema izraženih sličnosti s planetama Sunčevog sistema.

HD 21749 osom oko svoje zvezde putuje 36 dana, dakle desetak puta kraće od Zemljine putanje oko Sunca.

Iako godina na novootkrivenoj planeti traje drastično kraće u odnosu na Zemlju, ona je pet puta duža od godine na planeti „super zemlja“ i tri puta duža od godine na planeti LHS 3844. Reč je o dve planete koje je prošle godine izvan Sunčevog sistema također identifikovao teleskop Tes.

#8Ene #Space @nasa 🛰️ for planet exploration TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) has confirmed a new Exoplanet HD 21749, which lies about 53 light-years from Earth in the faint constellation Reticulum. Some say it a "sub-Neptune" about three times bigger than Earth, pic.twitter.com/tCAKIQR2Zj

— Leo (@Leonardo_Abog) January 8, 2019