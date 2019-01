Ovaj će nam ASTEROID doći glave (video, foto)

Ruski astronomi potvrđuju računice prema kojima bi veliki asteroid „Apofis“, veličine 325 metara, mogao da ugrozi Zemlju 2068. godine.

Largest thermonuclear bomb blast = 50 megatons. 1 photo shows this one. If asteroid like 99942 Apophis impacts Earth @ 2036 or 2068, it will be between 400 & 800 megatons equivalent – from 8 to 16 times more powerful (and much more dust and tsunamis) —(more here) —>>> pic.twitter.com/7wNrunSJ9J — Martin Joseph (@MartinJ49450413) January 21, 2019

Asteroid će već 2029. godine proći kraj Zemlje na udaljenosti deset puta manjoj nego što je udaljenost Zemlje od Meseca, napominju sa Katedre za nebesku mehaniku Peterburškog državnog univerziteta.

„Apofizis“ će se 13. aprila 2029. približiti Zemlji na udaljenost od 38 hiljada kilometara – dok je Mesec od Zemlje udaljen 384 hiljade kilometara, prenose ruski portali.

Pre mogućeg sudara sa Zemljom 2068. godine, asteroid će se Zemlji približiti 2044. godine na 16 miliona, 2051. na 760 hiljada i 2060. na pet miliona kilometara.

ASTEROID / AT A DISTANCE OF 38,000 KILOMETERS

Determine in which year the asteroid 'Apophis' will approach dangerously to Earth, before the collision, the space body will approach in 2029 to Earth and measures 325 meters in diameter …https://t.co/3DTo0Q59wD pic.twitter.com/QOcgXeF6qB — José Antonio Gandia (@Jose_Antonio_G) January 18, 2019

I američki naučnici upozoravaju na mogućnost sudara sa „Apofizisom“.

Stručnjaci sa Havajskog univerziteta smatraju, ipak, da je verovatnoća udara ekstremno mala – navode zapadni mediji.

Apophis asteroid could strike Earth in 2068, warn Russian scientistshttps://t.co/jTmshBcBnI pic.twitter.com/wnv76BFGLA — GGhanepoor News (@GGhanepoorNews) January 21, 2019

„Apofizis“ je otkriven 2004. godine, a stručnjaci su tada naveli da postoji verovatnoća od 2,7 odsto da će se svemirski objekat 2029. godine sudariti sa Zemljom. Međutim, te procena sada su demantovane.

(Srna)