Papa upozorio direktore kompanija da veštačku inteligenciju koriste za opšte dobro

Papa Franja je rukovodioce iz Silicijumske doline, bankare i diplomate danas upozorio da trka za stvaranje veštačke inteligencije i drugih oblika digitalnog razvoja može povećati društvene nejednakosti ukoliko nije praćena etičkom procenom opšteg dobra.

Papa je to rekao u Vatikanu, na konferenciji predstavnike država, „Fejsbuka“ i „Gugla“, filozofa, fizičara i etičara. Akademija i katolički biskupi su takodje medju učesnicima konferencije „Opšte dobro u digitalno doba“.

Trodnevno druženje najnoviji je dokaz da Vatikan želi mesto u raspravama o perspektivi i opasnosti od veštačke inteligencije.

Debatuje se i o napretku tehnologije ratovanja i budućnosti rada sa sve većim oslanjanjem na mašine, a razmatra se i studija slučaja – masakra u Krajstčrču, na Novom Zelandu, zbog politike društvenih medija pri propagiranju tog pokolja.

U govoru na konferenciji, Franja je pohvalio mogućnosti tehnološkog napretka, primetivši da su mašine u zoru industrijske revolucije poštedele radnika opasnog i jednoličnog rada. Ali, upozorio je da povećanje oslanjanja na robotiku radi profita, preti da ljude liši dostojanstva rada.

„Ako bi tehnološki napredak postao uzrok sve očitijih nejednakosti, to ne bi bilo istinski i stvarni napredak“, upozorio je papa. „Ako bi takozvani tehnološki napredak čovečanstva postao neprijatelj opšteg dobra, to bi dovelo do nesrećnog nazadovanja u jedan oblik varvarstva koji bi diktirao zakon najjačih“.

Organizatori konferencije se nadaju da će se medju učesnicima naći budući savetnici Katoličke crkve za pitanja visoke tehnologije.

