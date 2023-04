Počeo konkurs za izbor za inženjerku godine u Srbiji

Privredna komora Srbije (PKS), kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“ pokrenuli su danas inicijativu za izbor inženjerke godine u Srbiji, kako bi inspirisali i podstakli mlade žene da se opredeljuju za studije u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), kao i buduću karijeru u toj branši.

Konkurs za izbor inženjerke godine u Srbiji trajaće do 21. aprila, prijava na konkurs se vrši onlajn, a u junu će biti proglašena inženjerka godine.

Izbor inženjerke godine će napraviti četiri žirija. Jedan će činiti organizatori sa partnerima, drugi će činiti predstavnici medija, treći učitelji i đaci i četvrti žiri su same finalistkinje i one će same glasati međusobno.



Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije Jelena Begović izjavila je na konferenciji za novinare u PKS povodom početka konkursa da više od 50 odsto na fakultetima i u naučnim institucijama u Srbiji čine žene.

„Čovečanstvo se suočava sa problemima koje je moguće rešiti samo uz pomoć nauke, kojoj su potrebni inženjeri“, reka je ona.

Begović je rekla da žene treba motivisati da se priključe ovim oblastima od malena.

Direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović rekao je da je pokazatelj da zemlja ima ekonomsku perspektivu to koliko ima inženjera, kao i da je nedovoljno učešće žena u poslu.

Generalna direktorka kompanije Simens za Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju Medeja Lonča rekla je da je put podsticanja raznolikosti dug i da će izbor za inženjerku godine biti jedan u nizu u osnaživanju žena.

„Istraživanja su pokazala da su timovi u kojima postoji jednak odnos muškaraca i žena inovativniji i profitabilniji. Ne pričamo o nečemu što je samo dobro za žene već i ekonomski opravdano“, rekla je ona.

Naglasila je da u Evropi u tehnološkim branšama postoji 22 odsto žena.

Predsednik udruženja „Inženjerka godine“ Rade Krajnović izjavio je da se na konkursu ne traže najbolja inženjerska dostignuća.

„Cilj je da se motivišu mladi i da se pokaže paleta obrazovanja, poslova i poziva koji mogu da rade sa različitim STEM fakultetima, odnosno onih koji se bave naukom, tehnologijom, inženjeringom i matematikom. Izborom kandidatkinja se pitamo ko su osobe koje mi poznajemo a koje rade na inženjerskim pozivima i imaju karakter i ličnost da mogu da budu uzor našoj deci“, rekao je Krajnović.

(Beta)

