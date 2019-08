Putnički avioni nadzvučne brzine uskoro ponovo na nebu

Putnički avioni nadzvučne brzine mogli bi uskoro ponovo biti na nebu jer se mlada privatna američka firma „Bum supersonik“ (Boom Supersonic) uortačila s projektanskom kompanijom starog francuskog aeronautičkog džina „Daso“ (Dassault Systemes) u poduhvatu da napravi novi avion koji će drastično skratiti putovanja, piše danas na sajtu američkog poslovnog časopisa „Forbs“ (Forbes).

Postojao je samo jedan uspešan supersonični putnički avion – britansko-francuski „Konkord“. Leteo je od 1976. do 2003. godine, uz takmaca „Tupoljev TU-144“ koji je 1970-ih nekoliko godina prevozio poštu u Sovjetskom Savezu, a putnike manje od godinu dana 1978. pre no što je povučen iz saobraćaja.

Jula 2000. godine „Konkord“ „Er Fransa“ se srušio tokom poletanja iz Pariza, usmrtivši svih 109 ljudi u avionu i četvoro na zemlji. Usledili su teroristički napadi 11. septembra 2001. u SAD, rastući troškovi održavanja i pad prodaja karata, te je i „Konkord“ penzionisan, oktobra 2003. godine. Od tada samo neki vojni avioni lete brže od zvuka.

Sada „Bum supersonik“ želi da let brži od zvuka vrati civilnom stanovništvu. Osnovana 2014. godine, ta kompanija je decembra pošle godine prikupila 100 miliona dolara, čime je njena ukupna finansijska aktiva dostigla 141 milion dolara.

Mogući mlaznjak koji bi „Bum“ proizvodio, nazvan „Uvertira“ (Overture), trebalo bi da već 2023. godine poleti brzinom od 2,2 Maha – 2,2 puta brže od zvuka. Imaće delta krilo poput „Konkorda“, trup od ugljeničnih vlakana i turbo-mlazne motore s trostrukim turbnama. Projektovan je tako da prevazidje probleme koje je imao „Konkord“.

“ ‘Uvertira’ će u prvoj verziji imati 55–75 sedišta, sva u ‘biznis klasi’ i cena će biti kao i ‘biznis klase’ ostalih kompanija“, a ne znatno viša, kako je bilo s „Konkordom“ koji je često leteo uglavnom prazan – rekao je softverski inženjer Džoš Kral, suosnivač i potpredsednik „Buma“ za tehnologiju.

Avion će imati i druge odlike privlačne putnicima. Na primer, imaće samo po jedan red sedišta sa svake strane trupa, bez središnjeg reda, te će svi biti blizu prozora što će dati konkurentsku prednost aviokompanijama koje ga budu koristile, rekao je Kral.

Pre no što „Bum“ bude sposoban da izgradi „Uvertiru“ u svoj njenoj veličini, mora da najpre dokaže kvalitet njene osnove. Da bi to učinili, razvijaju mali prototip, XB-1 ili „Bejbi Bum“, avion-dvosed za demonstraciju.

U toj fazi su se i udružili sa „Daso Sistems“, globalnim konsultantom specijalizovanim za 3D-dizajn, inženjering, 3-D CAD, modeliranje, simulaciju i upravljanje podacima i procesima.

Koriste novo rešenje „Dasoa“ nazvano „Reinvent the Sky“, lansirano prošle godine za podršku manjim inovatorima i startapima u vazduhoplovstvu da postignu besprekoran dizajn i inženjering, a samim tim efikasnost letelice.

„Bum“ vredno radi na prototipu i već decembra će XB-1 biti spreman, a prvi let je sledeće godine, najavio je Kral.

„Bum“ namerava da partnerstvo s „Dasoom“ nastavi i kada predje na proizvodnju putničkih aviona pune veličine, te već rade na zahtevima projektanata i specifikacijama, koristeći i „alat“ ENOVIA za upravljanje životnim ciklusom proizvoda, da bi pokrenuli saradnju s kooperantima i upravljanje budućom proizvodnjom.

Kompanija „Bum“ vidi ogromne mogućnosti na horizontu.

„Uz postojeće propise o regulisanju letova aviona nadzvučne brzine, u svetu postoji preko 500 potencijalnih rentabilnih ruta za ‘Uvertiru’, uključujući mnoge u Aziji, od koje se očekuje da će doneti gotovo polovinu rasta broja putnika u avionima sveta u narednih 20 godina“, objasnio je Kral.

„Zamislite let od Tokija do Los Anđelesa za šest umesto za deset sati, ili od Tokija do Bostona za manje od devet sati umesto za 13 – računa se da takve rute imaju očekivanu potražnju za čak 1.000 aviona nadzvučne brzine“, izjavo je potpredsednik „Buma“.

Kral je za „Forbs“ rekao da se sve svodi na postizanje prvobitnog cilja „Buma“: „Da svet učini drastično pristupačnijim – smanjujući troškove, vreme i gnjavažu tokom putovanja“.

